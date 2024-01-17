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中環威靈頓街有一間叫做魚屋 Uoya ZEN，於2023年開業，過去一年都頗有人氣，因為該店出售的刺身和壽司的價錢親民，品質亦很不錯，對於現時不再隨時花幾千元吃Omakase的消費者來說，大概是一個小小刺身壽司天堂。

點解可以平靚正？因為贏在起跑線囉 —— 魚屋 Uoya ZEN背後的是食材入口兼批發商Zen Foods Co., Limited，早於於2003年10月創立，在業界頗具名氣，專門入口批發呑拿魚、鮮魚、活貝、新鮮蔬菜、和牛、冷藏豬肉、冷藏雞肉等日本高級食材，各酒店、日本餐廳及大型超級市場都是它的客戶。當入口批發商都華麗轉身擔當零售商，一般店舖根本冇得鬥㗎。

在以前 —— 我意思是只是一年前，這類店像香港各大食肆或食品店一樣，是不愁沒有生意，但現在全香港都被深圳洪流淹蓋，大家是時候去努力做宣傳推廣。



魚屋 Uoya ZEN位於中環威靈頓街，在行人天橋之下，很容易找。

魚屋 Uoya ZEN其中的一大賣點，是來自日本的藍鰭吞拿魚刺身，每個月更舉行兩次由日籍水產專家現場表演原條吞拿魚解體Show，提供即場試食鮮味十足的魚生刺身，都真的好有gimmick。話說一月初的原條吞拿魚解體Show，該店廣邀傳媒與KOL出席，當日場面都好熱鬧。



每個月舉行兩次日本原條吞拿魚解體show，當日吸引不少傳媒和KOL出席觀看。



由駐店日籍水產專家日高勝利先生即場將來自鹿兒島的65公斤原條吞拿魚解體，真是百分百日本體驗。

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