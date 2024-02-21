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北上消費加外出旅遊兩面夾攻，據說香港餐飲業受重創意，日本料理更是首當其衝，但過去一年不斷湧現各式各樣的全新日本料理店，例如這家壽喜燒專門店……

此店叫做「壽喜燒 伊勢熊」，位於尖沙咀棉登徑，一直以來棉登徑都食肆林立，開關之後更是人頭湧湧，某些受小紅書追捧的店舖常有人滿之患，於去年4月才開業的壽喜燒伊勢熊倒是沉著應戰，漸漸贏得一些熟客支持。

顧名思義，此店專門主理壽喜燒，雖然香港人很喜歡吃壽喜燒，每逢到日本旅遊都指定要吃（至少）一回，但在港的壽喜燒專門店為數不多，壽喜燒伊勢熊顯得頗為有誠意，還邀請到日籍主廚久家弘一先生由福岡縣來港主理，連副廚也是由京都聘請過來，可見背後投資者有多認真經營。

壽喜燒伊勢熊於去年4月登陸尖沙咀棉登徑，在「後疫情期」才開業，但無損其生意。

該店主打壽喜燒，主廚久家弘來自日本福岡縣糸島市，出生於餐飲世家。

踏進店內，感覺像置身於日本傳統小茅屋，充滿古意。

全店容納22位賓客，有吧桌座也有四人枱可供選擇。

提起壽喜燒，我想起一些往事 —— 話說30年前，我人生第一次品嘗壽喜燒，正是在香港尖沙咀，當然我剛剛離開校園，初入社會在報館任職，何止未見過世面，還尚未踏足過日本旅遊，對日本菜完全一竅不通。幸好，我的其中一位同事是「日本通」，既精通日本語言亦常到日本玩樂兼工作，對日本菜亦頗具認識，有一回她說：「我請你吃日本菜啦。」便把我帶到尖沙咀一間店舖吃壽喜燒，她很自豪地指出：「每次日本巨星西城秀樹來港工作，都是由我擔任翻譯，而我一定帶他到這店吃壽喜燒。

事隔30年，該店已結業多時，西城秀樹都離開了，我那位舊同事也死了，連香港都完全變得不再一樣。只能說，That’s life。

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