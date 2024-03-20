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上星期四（即3月14日）早上，《香港澳門米芝蓮指南2024》於澳門某酒店發佈會，我因工作未能出席，當晚卻剛巧被邀請到澳門倫敦人的「淮揚曉宴」吃飯，於是晚上都要往澳門一趟……

本來專程要到澳門吃一頓晚餐，然後即晚返回香港，真的未免太過舟車勞頓，但我既然一早應承出席飯局，就無謂再去細想方不方便 —— 不過世事實在很有趣，當日淮揚曉宴在《香港澳門米芝蓮指南2024》大出風頭，被隆重宣佈由米芝蓮一星級躍升至兩星級，令我這次晚餐變得非常之適逢其會，好像是注定我要試試即日新鮮出爐的兩星級名店。

摘得兩星當日，淮揚曉宴立即成為大眾焦點。

難得被邀請在淮揚曉宴摘得兩星當晚享用晚餐，開心得要拍照留紀。

甫摘得兩星，酒店方面等一時間把「兩星紅牌」放在櫃台當眼處。

很多本身擁有星星的食肆，在出席《香港澳門米芝蓮指南2024》之前，都會預先做定一份「升星」的新聞稿，一旦該食肆被宣佈為「一星升兩星」或「兩星升三星」，就可以立即向外大鑼大鼓發佈喜訊（相反，如果被「降星」，便只會低調處理）。今趟淮揚曉宴由一星跳上兩星，卻竟然好像沒有第一時間公告天下，點解呢？

根據可靠消息指出，今次淮揚曉宴「升星」純粹出乎意料，有關酒店和餐廳方面事前完全不知情，也許淮揚曉宴於去年才獲得一星，未想過今年就能夠再上一級。於是在收到《香港澳門米芝蓮指南2024》的邀請時，只想著將會冧莊一星，怎料在宣佈一星級食肆之時，淮揚曉宴竟然榜上無名，令在場的酒店和餐廳人員流得一額冷汗，以為慘被「搣星」，直至公佈今年有兩間食肆由一星躍升至兩星，而其中一間正是淮揚曉宴，才鬆一口氣兼興高采烈。

室內設計以蘇州園林為靈感，具中式傳統情調，同時混入現代元素。

其中一個小廳，驟眼所見可容納四張六人枱，方便舉行各式小型宴會。

走到餐廳的側面，可找到一扇略為隱藏的側門……

由側門可通往一個很華麗的貴賓室，內有酒廊及用膳廳。

貴賓室內的牆壁，以歷史悠久的蘇州刺繡作為裝飾。

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