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雖然現時餐飲市道頗為疲弱，但香港始終是「盛事之都」，大大小小的美食活動從無間斷，最近就有法國里昂傳奇級米芝蓮餐廳Paul Bocuse快閃舉行「Paul Bocuse 百年經典法式盛宴」.......

所謂「快閃」，真的超快，只限3月31日至4月6日，於環球貿易廣場（ICC）101樓 Sky Dining 101 的法國餐廳 Odyssée Creative Dining舉行 ，短短一星期的時段，傳統媒體的飲食版未必趕及deadline報道，網上平台縱使可以報道也來不及試食。我有幸掹衫尾成為座上客，但都未能在舉行期間把文章上架，只能現在寫一篇食後感，見諒囉。



Odyssée Creative Dining位於 Sky Dining 101，跟田舍家Inakaya同用一個入口。



舉行期間，Odyssée Creative Dining門外有「Paul Bocuse 百年經典法式盛宴」的宣傳品。

不過，食後感是很值得去寫，因為Paul Bocuse不是一般的名字，他是法國以至國際享負盛名的殿堂級名廚，他在里昂的龍頭餐廳 L’Auberge du Pont de Collonges（也叫做Paul Bocuse Restaurant Gastronomique）曾創下連續55年得到米芝蓮三星評級紀錄，成就絕對無出其右，有他的水平也未必夠他長命。

在Paul Bocuse仍是米芝蓮三星的時代，本人曾三度到該店光顧 —— 我只可以說，絕對是難能可貴的經驗，其菜式無疑是偏向老派，正如Paul Bocuse的金句：「我熱愛奶油、鮮奶油與美酒。奶油無可取代！」口味是較為肥美，與現今新派法國菜是截然不同，但食品水準是極佳，而且可能身處里昂而非巴黎，餐飲氣氛都輕鬆隨和得多，到三星級餐廳用膳都不必太講究dress code，一件短袖襯衫、一條長褲已很足夠，令我吃得稱心自在。

Paul Bocuse於2018年1月逝世，到了2020年其龍頭餐廳便被米芝蓮集團降為兩星（到現在還是兩星），當時消息一出震撼了整個法國，亦引起全球美食評論界反響，有人覺得是「一個時代的終結」，也有人指出是「荒誕及不公平的決定」。但事實上，那幾年米芝蓮集團是決心把多間三星級法國老字號「降星」，既宣示強勁實力，在社交平台人人發聲的年代仍然具權威，亦代表銳意革新，不再理所當然地保護餐飲界舊勢力，同時成功激起國際傳媒和社交社平台的話題度，Paul Bocuse被降星是在所難免 —— 或者仍感安慰的，是米芝蓮集團仍顧及 Paul Bocuse 顏面，待Paul Bocuse大師圓寂才出手。

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