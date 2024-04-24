佐敦美食｜親試日式鐵板燒「正評王」！必點14吋瀨尿蝦厚肉超鮮甜！套餐免費送厚切鵝肝多士伴自製菠蘿檸檬汁！加$5食到生蠔

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由治及興的好處，除了社會環境安定繁榮，就是將香港餐飲業積極地、全面地肅清與整頓，經營不善或力有不逮或政治不正確的食肆一概同我滾，剩下真心為人民服務的好店.......

最近有朋友請食飯，既然由對方請客，我就不主動提議食肆，即管由他決定好了。結果他選擇位於佐敦的「龍亭」，比較土炮路線的日式鐵板燒店。

我從未去過；朋友亦從未去過。

我問：「點解你選呢間？」朋友答：「因為Facebook廣告彈出嚟。」原來係咁。但朋友一向非常精打細算，對CP值非常之重視，還會預先看過菜單才作出決定.......所以呢，未試過亦不必帶任何成見，就即管去試一試。



舖位好得意，位於寧波街一個角落頭，並有一堵金黃色的門面。

我好奇，上網瞄瞄Openrice，發現這間龍亭居然有550個正評、6個OK以及1個負評，換句話說，評論中的負評只佔0.18%！如此成績大概足以令全港餐飲經營者極度羡慕！陰謀論地推敲：既然該食店有在Facebook推廣告，也應該有可能請KOL食飯寫文吧........只不過，我難以相信這種規模的店舖能請幾百個寫手食飯，就算有budget去請食飯也無可能杜絕任何負評.........也許龍亭真的有其優點和賣點，令到要target的食客感到滿意。



Openrice對龍亭的評論，可說是一面倒的正評。



我於7時入座，有些客人到8時後才進來。

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