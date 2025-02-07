《香港81》順嫂獲頒「傑出演藝大獎」 88歲香港、加拿大兩邊飛生活 有3高問題靠打麻雀養生？

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一年一度由香港演藝人協會舉行的春茗茶聚，昨日（5日）舉行，每次在茶聚上，除了讓一班在演藝圈默默付出努力多年的藝人可以開心見面之外，還有頒發「傑出演藝大獎」。今年得獎的有陳勉良、馮素波、梁葆貞（順嫂）獲獎。88歲的梁葆貞，現已退休居住在加拿大，間中回港。每次露面都見到她精神奕奕，而且仍然保持高貴氣質，不過，她原來一直並不注重保養。

88歲的梁葆貞長居於加拿大，兒子和新抱在香港居住，所以時常回港，她曾笑言自己像季候鳥，加拿大冬天的時候，她都會避寒回港。今次出席香港演藝人協會舉行的春茗茶聚，與馮素波和陳勉良一起被受加許，獲頒發「傑出演藝大獎」。

梁葆貞在香港演藝人協會會長古天樂手上接過獎座，她表示自16歲加入演藝界以來首次得獎，她開心地說：「好多謝，做咗成世人，第一次攞獎，我16歲入演藝界，受屋企人影響，阿爺嗰代就做戲，我先做粵劇，之後拍電影，再加入無綫，喺無綫做一個節目就做咗六年，所以好多人都唔知我個真名，只知道我叫順嫂，但我唔介意，順頭順路，叫順嫂都幾好吖。」

梁葆貞是星二代，父親是梁醒波，她演出無數劇集，其中兩套處境劇《餐餐有宋家》和《香港81》至《香港86》。不過，現時經常回港，但並沒有意欲復出拍劇。多年來，梁葆貞外貌都沒有太大變化，而且保持到高貴氣質，但原來她並沒有刻意保養，讓自己自然地老去。

曾經在一個訪問，梁葆貞自爆身體狀況：「其實三高，我有兩高，血糖高同膽固醇高，唔係好健康，有時都難免，始終食咗咁多年嘢。我唔識養生之道，亦從來唔燉嘢食，食嘢冇乜要求食得好普通，我唔會食人蔘同燕窩之類。至於運動我都會做下，手部運動打牌，同埋會喺加拿大屋企附近行。」

在春茗茶聚上，馮素波同樣得獎，她興奮表示：「都80歲，唔知仲有幾長嘅路，要漫步人生路，所以畀錢我會做，唔畀錢我都會做，如果唔做，可以做乜？」到現時為止，馮素波為演藝界仍然出心出力，近年更因為被笑指像MIRROR成員盧瀚霆，而深受年輕人歡迎，拍戲、拍劇作品都不少。有心有力，相信是保持年輕的心得。







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