第43屆香港電影金像奬入圍名單｜《破‧地獄》氣勢最強獲18項提名！黃子華冇入圍「男主角」！鍾雪瑩鬥衛詩雅爭做影后

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第43屆香港電影金像奬，將於4月27日隆重舉行，由於去年香港推出了不少受歡迎的電影，今年戰況相當激烈。於今日（14日）舉行的記者會上，宣布了當晚將會頒發19個獎項的入圍名單，到時亦會頒發「終身成就獎」及「專業精神獎」。在眾多電影中，《破‧地獄》獲得最多提名，共有18項，可惜黃子華並未能憑這套電影入圍「最佳男主角」。

金像獎主席爾冬陞在大會公布提名名單前上台表示，今年是他加入金像獎第10年。今年總共有46部電影正式公映，符合參賽資格，數目比去年少4部，不過今年入圍作品題材內容較多元化及廣泛，還提到當中的《九龍城寨之圍城》及《破‧地獄》，突破1億元票房紀錄！《破‧地獄》更打破港產片最高票房紀錄，以及歷史上香港最多人入場的港產片紀錄。

在大會公布的19項獎項提名名單中，《破‧地獄》最厲害，是眾多入圍角逐電影之中，獲得最多提名（總共有18項，詳情留意以下附表）。電影公司在事前為各個演員報名各個獎項，黃子華以及許冠文雖然同時報名提名「最佳男主角」，不過兩位拍檔之中，最後只得許冠文入圍。許冠文回想這次美好的拍攝過程，他說：「好開心獲得提名，更加為《破‧地獄》得到18項提名感到特別高興，由開拍到上映，這一趟《破‧地獄》旅程獲得的遠超想像，感謝香港電影金像獎評審及觀眾的認同及支持！」

至於戲中的兩兄妹朱栢康以及衛詩雅亦都有好消息，雙雙入圍，前者入圍角逐「最佳男配角」，後者入圍角逐「最佳女主角」，而且今年她呼聲甚高，外間睇好她能憑此戲成為影后。

準備結婚的衛詩雅感榮幸，衷心感謝導演、編劇、製作團隊以及每一位演員夥伴：「希望未來有更多機會可以演出不同的角色，謝謝評審和觀眾的愛戴與支持，我一定會繼續努力！」

於《破‧地獄》內另外兩位好戲女演員韋羅莎和梁雍婷，同樣入圍角逐「最佳女配角」。韋羅莎拍此戲時只用14秒便能培養情緒拍攝悲慘一幕哭出來，她得知入圍激動哽咽：「好激動好開心，好榮幸可以因為呢套戲得提名，台前幕後工作人員嘅努力被看見，聽到自己個名就已經流淚，宣布朱栢康嗰時我就開心拍手，一齊得到肯定。大家都得到提名，比自己一個得到來得重要和美麗。」

朱栢康就比較冷靜地表示：「感謝上帝一切安排，感謝香港電影金像獎、投票畀我同埋鍾意呢套電影嘅人。感恩又感動，希望到時可以喺台上面，代表一直以來支持我，同埋成就我嘅所有人去領呢個獎。」

鍾雪瑩憑《今天看我怎麼說》先在台灣揚威得到金馬獎影后，亦憑此戲入圍金像獎，而且她為這套電影填詞的同名電影主題曲，亦入圍「最佳原創電影歌曲」，她接受訪問時表現開心：「好高興電影入圍最佳電影同埋多項提名，希望大家2月可以入場嚟看看我哋成個團隊搞邊科！多謝所有聾人朋友，各組工作人員同電影公司強力支援。另外，多謝《看我今天怎麼說》，我第一次入圍最佳原創電影歌曲，YEAH！」

鄧麗欣今年憑《我談的那場戀愛》入圍角逐「最佳女配角」，她回應表示：「今次係我首次提名女配角，入圍嘅感覺係好特別，整個拍攝嘅過程係好開心、好好玩！而家香港電影正面對緊難關，希望大家可以繼續支持港產片，我同大家都會繼續努力，一定會撐得過去嘅！」

至於同樣有億萬元票房的《九龍城寨之圍城》，總共有14項提名，古天樂刻意報名「最佳男配角」，讓路給林峯，使林峯更容易入圍角逐「最佳男主角」。林峯成功入圍，到時跟《爸爸》劉青雲、《看我今天怎麼說》游學修、《破‧地獄》許冠文、《臨時劫案》郭富城爭奪「最佳男主角」。

此外，《爸爸》在今次頒獎禮上，榮獲11項提名，入圍角逐「最佳男主角」的劉青雲笑言：「《爸爸》一家四口，有三位獲得提名，簡直係喜出望外。」在戲中飾演媽媽的谷祖琳表示能入圍是對自己以及飾演的角色一個最好的情人節禮物，在心中要感謝對方。





第43屆香港電影金像獎頒發19項大獎入圍名單：

1.最佳電影

《九龍城寨之圍城》

《破‧地獄》

《爸爸》

《從今以後》

《看我今天怎麼說》

2.最佳編劇

《我談的那場戀愛》何妙祺、陳慶嘉

《爸爸》翁子光

《破‧地獄》陳茂賢、鄭緯機

《從今以後》楊曜愷

《臨時劫案》 陳偉斌、麥啟光、萬芫澄

3.最佳導演

《破‧地獄》陳茂賢

《九龍城寨之圍城》鄭保瑞

《看我今天怎麼說》黃修平

《從今以後》 楊曜愷

《爸爸》翁子光、區焯文

4.最佳男主角

林峯《九龍城寨之圍城》

許冠文《破‧地獄》

游學修《看我今天怎麼說》

劉青雲《爸爸》

郭富城《臨時劫案》

5.最佳女主角

鍾雪瑩《看我今天怎麼說》

區嘉雯《從今以後》

談善言《虎毒不》

衛詩雅《破‧地獄》

許恩怡《久別重逢》

6.最佳男配角

古天樂《九龍城寨之圍城》

伍允龍《九龍城寨之圍城》

盧鎮業《虎毒不》

朱栢康《破‧地獄》

秦沛《破‧地獄》

7.最佳女配角

鄧麗欣《看我今天怎麼說》

谷祖琳《爸爸》

梁雍婷《破‧地獄》

韋羅莎《破‧地獄》

李琳琳《從今以後》

8.最佳新演員

劉偉明《九龍城寨之圍城》

陳卓賢《久別重逢》

蘇文濤《爸爸》

吳祉昊《看我今天怎麼說》

邱彦筒《寄了一整個春天》

9.最佳攝影

潘耀明《焚城》

秦鼎昌、梁祐暢《爸爸》

鄭兆強《九龍城寨之圍城》

劉君樂《久別重逢》

潘耀明《破‧地獄》

10.最佳剪接

張叔平、彭正熙《破‧地獄》

李嘉榮《誤判》

Robin Lee《香港四徑大步走》

石繕滎《爸爸》

張嘉輝《九龍城寨之圍城》

11.最佳美術指導

麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》

鄧伊妮《久別重逢》

麥芷筠《爸爸》

姚漢文《破‧地獄》

李健威《焚城》

12.最佳服裝造型設計

余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》

吳里璐、羅佩莎《我談的那場戀愛》

吳里璐、陳家琪《爸爸》

利碧君《破‧地獄》

文念中、郭妍慧《臨時劫案》

13.最佳動作設計

谷垣健治《九龍城寨之圍城》

江道海、梁博恩《武替道》

黃偉亮《破‧地獄》

黃偉亮《焚城》

大內貴仁《誤判》

14.最佳原創電影音樂

川井憲次《九龍城寨之圍城》

陳光榮、陳永健《久別重逢》

戴偉《我談的那場戀愛》

丁可《爸爸》

朱芸編《破‧地獄》

15最佳原創電影歌曲

久別重逢《久別重逢》

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：鄭伊健、陳卓賢

筆友《我談的那場戀愛》 作曲：戴偉 填詞：梁栢堅、何妙祺 主唱：張天賦

What if《看我今天怎麼說》 作曲：戴偉 填詞：鍾說 主唱：陳蕾

普渡眾生《破‧地獄》 作曲、填詞、主唱：林家謙

㪐㩿《寄了一整個春天》

16.最佳音響效果

姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》

鄧學麟、關惠心《看我今天怎麼說》

姚俊軒《破‧地獄》

杜篤之、江宜真《焚城》

李耀強《誤判》

17.最佳視覺效果

林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》

黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮《海關戰線》

陳迪凱《破‧地獄》

楊文傑、陳子弢、楊敏杰《焚城》

吳家龍、楊起超、張耀豪《盜月者》

18.最佳亞洲華語電影

《老狐狸》

《狗陣》

《鬼才之道》

《第二十條》

《熱辣滾燙 》

19.新晉導演

梁禮彦《久別重逢》

何妙祺《我談的那場戀愛》

梁冠堯、梁冠舜《武替道》

Robin Lee《香港四徑大步走》

李志偉、何英毅《得寵先生》







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