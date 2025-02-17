「候選影后」衛詩雅幸福嫁醫生！《破‧地獄》4月4日上映加長版 13分鐘包含「文玥」喊戲 演技大爆發

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衛詩雅憑主演《破‧地獄》而成為金像獎「最佳女主角」大熱，拍完這套戲之後人氣旺，名利雙收之餘，更蜜運成功，於昨日（16日），跟醫美醫生周祉安結婚，成為周太太。婚後的她仍馬不停蹄工作，繼續為電影宣傳。而《破‧地獄》亦落實會在4月4日清明節上映加長版，到時有排忙。

衛詩雅和周祉安昨日（16日）於中環堅道聖母無原罪主教座堂舉行婚禮，由好友陳家樂、周家怡等人任「姊妹團」，英皇娛樂旗下藝人李杏倪、關智斌等人到場祝賀，晚上於金鐘舉辦婚禮，筳開24席，方中信、容祖兒、蔡卓妍、柯煒林、以及《破‧地獄》一班拍檔：陳茂賢導演、朱栢康、韋羅莎、梁雍婷等，還有一班閨蜜李蘊、關宛珊、連詩雅等人均有到場參加婚宴。婚宴上，一對新人不斷應賓客要求，在場多次親吻，而新娘子曬3卡結婚鑽戒，展現幸福。

入行16年的衛詩雅，一直默默耕耘工作，可惜一直未有留下令人深刻印象的代表作品。曾經有段時間沒有工作，她惟有拍攝YouTube片賺錢維持生計，亦不停裝備自己，考取不同資格牌照以便找其他工作。

不過，衛詩雅自從拍攝《破‧地獄》後，名利雙收，人氣愈來愈旺，更入圍金像獎「最佳女主角」。她兩度入圍角逐此獎，而今年更是大熱人選，有望成為影后。外間一直都期待電影加長版本，但後期製作所需時間極長，電影公司終於有好消息宣布，加長版本將會在4月4日清明節上映，到時更會睇到衛詩雅更多內心演技。

為保特神秘感，電影公司一直沒有公布加長版本的真正內容，據知，《破‧地獄》加長版本，會沿用在大阪亞洲電影節播放時的版本，片長約139分鐘，比原本播出版本多13分鐘。主要加插了兩個場口，其中一個是衛詩雅在救護車上，未能成功救到病人而哭泣的部分：另一個就是岑珈琪客串的部分，到時將會交代魏道生（黃子華 飾）的家庭背景，令故事人物角色更突出。

惟一可惜的是，《破‧地獄》成功入圍角逐香港電影金像獎18個獎項，成為近10年金像獎最多提名的影片，甚至追平《十月圍城》角逐數量，卻未能全部演員「入閘」角逐，黃子華並未憑此戲入圍「最佳男主角」，陳茂賢導演在衛詩雅婚禮接受訪問時，也表示希望各人都能成功入圍，爆料指今年的「最佳男主角」競爭相檔激烈，黃子華在首輪投票已經落敗。不過，相信黃子華見到電影有如此好成績，也會感到開心。







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