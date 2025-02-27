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2025-02-27Text: wong lin lin rachel

《哪吒1》明晚登場，TVB爭熱度，《愛回家》讓路；Disney+《魔海奇緣2》票房近11億美元，3月上架！

#影視娛樂 #哪吒 #動畫 #愛回家之開心速遞 #魔海奇緣2 #哪吒2 #電影

　　內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）近期大熱，在世界各地上映成為全球熱話，內地票房已超過138億人民幣。TVB為爭熱度，情願放棄全台最受歡迎處境劇集《愛回家之開心速遞》，明晚（28日）同時段，晚上8時改播《哪吒之魔童降世》（哪吒1）。動畫熱潮直捲全城，另一邊廂的迪士尼第4部全球票房衝破10億美元的動畫《魔海奇緣2》，亦即將於3月12日在Disney+ 串流平台上線。

 

 

　　動畫迷最近有福了，電影《哪吒2》反應熱烈。大人小朋友都喜愛，令大家都好奇這個經典人物。TVB在官方Facebook專頁宣布，翡翠台明晚8時，由原定播放《愛回家之開心速遞》，改為播映《哪吒1》，有普通話及廣東話配音。連全台最受歡迎的處境劇集都要讓路，可見TVB十分重視《哪吒》熱潮。

 

 

　　始終，《愛回家之開心速遞》是大受香港人歡迎劇集，這次突然調動節目，觀眾對這個安排甚為驚訝，紛紛在留言區表示，「還我《愛回家》！還我本地電視劇」、「咪阻住我睇《愛回家》」，不過觀眾少擔心，星期一（3月3日），將會恢復正常，《愛回家之開心速遞》準時再播映。與此同時，亦有網民也對於有關哪吒的作品感興趣，有人提議TVB播映由王祖藍飾演哪吒的舊劇《哪吒與楊戩》。

 

 

　　此外，動漫電影愈來愈受歡迎，迪士尼第4部全球賣座動畫《魔海奇緣2》，將會於3月12日起，在Disney+串流平台上線。《魔海奇緣》第一集總票房高達6.8億美元，而《魔海奇緣2》全球總票房更高達10.53億美元，更獲第82屆金球獎長篇動畫提名。相信這套動畫電影，亦是煲劇迷必看之選。

 

 

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