傳梁朝偉隱居日本多年？近日在北海道滑雪被「野生捕獲」 劉嘉玲網上曬恩愛粉碎謠言

梁朝偉和劉嘉玲是娛樂圈的「金童玉女」,1989年二人合作舞台劇《花心大丈夫》開始交往。 2008年他們在不丹舉行婚禮。一直以來,二人的生活低調,而且梁朝偉更是不愛跟別人談自己的家事,所以不時都會傳出二人離婚的消息。早前,內地有傳聞甚至稱他已在日本隱居廿多年。若深入了解了他和劉嘉玲的生活狀況,就會有一點頭緒。

劉嘉玲間中會在IG曬夫妻恩愛。(IG圖片)

入行多年來,梁朝偉的感情生活都受到關注,就算後來與劉嘉玲拍拖,亦不少次傳出分手消息。直至2008年二人拉埋天窗,傳聞就升級變成分居或離婚。早前,有內地傳媒爆料指,他們兩人表面恩愛,實際上梁朝偉與劉嘉玲分居多年,男方獨自在日本隱居。

梁朝偉在紀錄片罕有講心事。(圖片截圖)

當年,梁朝偉在紀錄片《人生旅途半山腰》,罕有透露自己的內心世界,他坦言自小就喜歡獨處,而入行當了明星,去到那裡周圍的人也認出自己,感覺上沒有空間好好享受生活。內地傳聞指他隱居日本廿多年,翻查片段內容,梁朝偉真正表達是去日本滑雪多年:「我來了滑雪二十多三十年,但是一句日語我都不會,因為我不想跟人家講話。我來這裏,好像去了一個不一樣的國度,我可以有很多自己的空間,我很享受沒有人認識我,因為有時去一些地方,好似被監視,去到那裏就有人看著我,或者拿一個相機出來影相,放在Facebook。不用工作時一個人,你會感到很累,你會很想安安靜靜喝一杯咖啡,聽下火車聲音,這就是生活。」去年他為電影《金手指》宣傳接受訪問,表示去到這個年紀生活上愛以簡單為主:「呢個年紀更珍惜每一日多啲,做自己鍾意做嘅嘢,做少啲自己唔想做嘅,唔知係咪過六十歲嘅人係咁。我個人好悶,平淡,簡單,個人輕鬆冇咁大壓力,平時自己整吓嘢食。」他亦更珍惜與劉嘉玲相處的時候,一起行山去玩,但笑謂同時也喜歡獨處,有一半時間自己去做運動、出海玩帆船。

向來,梁朝偉喜歡做運動,而喜歡的運動有很多,如行山、滑雪、玩滑浪風帆:「我一直也喜歡去一些大自然的地方,跑步、爬山、玩山地車,這些很適合我,我喜歡運動又喜歡安靜,大自然給我的感覺很平靜。面對大自然的平靜你可以思考。」

近日在日本玩巧遇粉絲。(網上截圖)

被指隱居在日本的梁朝偉,適逢滑雪季節,他再次在日本被粉絲碰到,有人在北海道二世古滑雪時與他合照;另外又有人在日本東京街頭偶遇他,各人都表示梁朝偉沒有架子而且很溫柔。梁朝偉一人去到當地玩,全因劉嘉玲正跟黃子華等人演舞台劇《香港式離婚》。出發前,梁朝偉早在去年12月已經到場欣賞太太演出,劉嘉玲還在社交平台上載了梁朝偉在後台跟黃子華合照。

梁朝偉獲獎,劉嘉玲總會在身邊。(IG圖片)

梁朝偉去探班。(IG圖片)

在生活上,梁朝偉和劉嘉玲簡單,在特別日子總會互相陪伴,去年尾梁朝偉獲科技大學頒發榮譽博士的時候,劉嘉玲出席現場陪同他獲取殊榮。平時兩人的互動也很多,梁朝偉和劉嘉玲在2月3日立春當天,急不及待去做運動,二人一同前往山頂跑步,劉嘉玲就用相機影低這美好一刻。浪漫的事也一浪接一浪,在情人節當天,劉嘉玲要演出舞台劇,梁朝偉刻意送花去到現場支持太太,劉嘉玲連續上載了兩個帖文,其中一張相她抱住花束甜笑合照,而另一個帖文她貼了與梁朝偉二人昔日合照,還不忘示愛留言,「Life is beautiful with you . Happy Valentine’s Day 。」多年來,梁朝偉和劉嘉玲被傳感情破裂,但似乎二人不受外間影響,打風都打唔甩。







