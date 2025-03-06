亞洲電影大獎│張東健深受港產片影響，最想同梁朝偉合作 與湯唯齊獲卓越亞洲電影人大獎

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第18屆亞洲電影大獎宣布，本屆「卓越亞洲電影人大獎」將頒予兩位來自不同地區的影壇巨星，分別是韓國「不老男神」、實力派演員張東健，和橫跨中韓、享譽國際的氣質女神湯唯。他們多年來以精湛演技和百變角色贏得無數讚譽，為亞洲電影發展留下深遠影響。兩位將於3月16日親臨香港西九文化區戲曲中心，出席頒獎典禮接受榮譽。

張東健從演30多年，他的演出無數，而且亦有很多經典作品，在電影方面，去年拍過《非普通家族》，之前憑《朋友》、《敗者復活傳》等得獎，參與的電視劇則有《紳士的品格》、《一枝梅》等。

2001年，他主演電影《朋友》，不僅是當時韓國最高票房的電影之一，更被譽為韓國黑幫片的經典代表，講述四位好友的成長故事和命運糾葛，至今仍深受影迷推崇。2004年，他主演的戰爭電影《太極旗飄揚：生死有情》，錄得1,174萬人次觀影，令他成為「千萬演員」。他在片中飾演戰火中竭力守護弟弟的鎮泰，演出震撼人心，更令他奪得青龍電影獎最佳男主角。

在演藝生涯裡，張東健表示香港電影對自己有很大影響，而且從小看過不少香港電影，所以今次得獎，對他意義重大：「我人生第一部在戲院看的電影就是成龍的《醉拳》。到了80年代上高中時，香港電影幾乎充滿了我的青春，尤其是黑幫電影對我影響特別深。」他提到《英雄本色》系列、《倩女幽魂》、《至尊無上》和周星馳的喜劇，並讚嘆：「那時候的香港電影百花齊放，真的是黃金時代，至今仍深刻留在我心中。」

以往，張東健曾跟不少香港藝人合作過，曾拍攝由陳凱歌導演的《無極》與張柏芝、謝霆鋒合作，後來又在《危險關係》與張柏芝再次合作。他笑說：「仔細想想，張柏芝是我唯一合作過兩部電影以上的女演員，這應該是緣分吧？」此外，他特別提到自己十分欣賞梁朝偉，希望能跟他合作。

同時獲獎的湯唯，在演出路上，她一直勇於嘗試不同角色，無論是《黃金時代》中內斂而堅韌的蕭紅，還是《分手的決心》裡充滿神秘感的宋瑞萊，總能牽動觀眾情感。未來她還是想挑戰新的題材，她說，每一次演出都是一次全新的探索和突破：「每一個新角色都意味著一次挑戰，期待遇見不同類型的題材，我想要的是和有趣的人一起拍有意思的電影。」去年湯唯曾來港宣傳，亦期待香港導演找她合作。







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