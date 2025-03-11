香港電影導演會頒獎典禮｜許冠文43年後再奪影帝、衛詩雅最佳女主角、朱栢康最佳男配角，《破‧地獄》一家三口齊得獎

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香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，昨晚（10日）隆重舉行，在晚會上頒發了10個獎項，《破‧地獄》中飾演三父女的許冠文、衛詩雅和朱栢康一齊奪得重要獎項。頒獎台上，朱栢康和衛詩雅都激動得哭出來。許冠文笑言自己很冷靜，自嘲得獎次數不多，而這次可以「一家人」奪得獎項，實屬難得。

許冠文、衛詩雅和朱栢康分別獲得最佳男主角、最佳女主角和最佳男配角的殊榮，朱栢康上台領獎的時候，現場的歡呼聲最高，台下的藝人和幕後工作人員也替他興奮。朱栢康未講得獎感受時，已經激動流涕。

「三父女」一起接受訪問的時候，朱栢康和衛詩雅被許冠文取笑眼淺，但許冠文則認同今次一起得獎實屬難得。事隔43年再封帝，他感觸良多：「我好少得獎，但從未試過一家人攞，連仔、女都攞埋，係好新的感覺。」回想拍這戲的時候，許冠文一早已經投入戲中，已視朱栢康和衛詩雅如親子女：「拍戲期間佢哋真係已經演到似係我嘅仔女，尤其係拍失禁嗰場戲，佢（衛詩雅）望住我嘅眼神，我覺得佢真係我個女。」許冠文大讚，新一代演員的演技方法跟以往演員不同，而且更有深度和層次，覺得香港的電影業會更進步，他更大讚朱栢康的演技，表示感到驚喜。

相隔43年再奪得「男主角」的獎項，許冠文認為對自己和新一代演員也是很值得鼓舞的事情，還鼓勵新一代演員：「我都等咗40幾年先得獎，你哋可能只係等咗3年幾，呢啲日子唔算啲乜，只要你唔放棄，你實有希望嘅。」

70年代加入電影圈的許冠文，1976年憑《天才與白痴》獲得倫敦電影節年度優秀獎。1979年憑《賣身契》獲得台灣金馬獎「優秀電影」獎。1982年更憑《摩登保鑣》獲得香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮，成為香港首位「金像影帝」。他曾自導自演的電影《半斤八兩》，曾入選1995年香港電台的「最難忘經典香港電影」之一，2010年被香港電影資料館評為「100部不可不看香港電影」之一。

在國際獎項方面，許冠文在1984年憑《鐵板燒》於瑞士國際喜劇節參展，他在喜劇泰斗查理·卓別林的居住地沃偉獲得榮譽表揚獎。1989年憑《雞同鴨講》獲得國際喜劇電影節（Cinetex International Comedy Film Festival）頒發最佳演員獎。2011年獲得意大利烏甸尼斯電影節頒發「終身成就獎」，許冠文的成就絕對不少。

得獎名單︰

「最佳導演」︰鄭保瑞《九龍城寨之圍城》

「最佳電影」︰《九龍城寨之圍城》

「最佳男主角」︰許冠文《破‧地獄》

「最佳女主角」：衛詩雅《破‧地獄》

「最佳男配角」︰朱栢康《破‧地獄》

「最佳女配角」：谷祖琳《爸爸》

「最佳新演員」︰蘇文濤《爸爸》

「新晉導演」︰梁禮彥《久別重逢》

「榮譽大獎」︰王家衛

「執委會特別獎」：《香港四徑大步走》







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