「詞聖」盧國沾睡夢中辭世，享年75歲，與黃霑、鄭國江共創80年代香港樂壇輝煌，高峰期夜晚創作煙不離手

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香港著名填詞人盧國沾，近年已經隱居甚少露面，他的女兒於昨晚（19日），在社交平台宣布父親在睡夢中離世的消息，享年75歲。80年代開始活躍於廣東歌詞壇的盧國沾，有逾3000多首創作，當中有很多膾炙人口的經典作品，當中不少是電視劇主題曲，當年更有「詞聖」的封號。2016年他在紅館舉行作品展，這是他最後一次露面，曾經跟他傳出反面的羅嘉良亦有出席表演，化解多年仇怨。

盧國沾女兒葦蓁昨晚在Facebook公布父親離世消息：「爸爸今早於睡夢中與世長辭，走得安詳，希望各界給予我跟家人空間，有關後事安排會再通知各位。女兒葦蓁泣告」，郭富城經理人小美、李龍基、填詞人梁栢堅和資深音樂人周啟生等人紛紛悼念他，一班後輩亦深受他的創作影響。

被封為詞聖的盧國沾，在80年代與黃霑、鄭國江三分天下香港樂壇，生前曾創作很多經典名曲，跟鄭少秋、羅文、關正傑、張德蘭、梅艷芳、張國榮、余安安、葉振棠等多位歌手合作。後來與黎小田組成最佳拍檔，為電視劇創作逾百首主題曲，包括：《小李飛刀》、《天蠶變》、《人在旅途灑淚時》、《陸小鳳》、《秦始皇》、《田園春夢》、《大地恩情》、《天蠶變》、《每當變幻時》、《前程錦繡》、《明日話今天》等。

盧國沾熱愛工作，當年在電視台工作時經常熬夜，高峰期一晚填一首歌詞，而且只睡3小時，加上他有吸煙習慣，創作時靈感到，經常煙不離手。90年代初，他曾在家中浴室滑倒，導致腦部積血昏迷4天才醒來。這次意外後不良於行並要坐輪椅代步，亦開始淡出樂壇。他晚年創立「香港音樂治療協會」，間中亦會跟圈中的填詞人見面，他的社交平台自2017年後已經再沒有任何更新。

對於香港樂壇貢獻無數，盧國沾在2015年獲《第37屆十大中文金曲頒獎禮》頒發「金針獎」以作表揚，他坐輪椅出席，2016年在紅館舉行兩場《歌詞大師盧國沾作品演唱會》，表演歌手包括：羅嘉良、陳秀雯、麥潔文、雷安娜、葉振棠、李龍基和張德蘭等。1992年盧國沾跟郭晉安及羅嘉良因經理人合約問題對簿公堂，後來盧國沾跟羅嘉良反目廿年才修補關係，於作品展上，二人同台合唱泯恩仇。







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