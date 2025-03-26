鍾景輝慶祝88歲生日：疑入住護老院 身形消瘦需坐輪椅，狀態驚人變化

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戲劇大師鍾景輝（King Sir）自從在2016年患上大腸癌做手術後，曾拍TVB劇集，於2017年擔任舞台劇《小城風光》的藝術顧問，並且兼任香港理工大學劇團榮譽顧問，2018年淡出安心休養，已很久沒有公開露面。去年農曆年後輩梁祖堯等人去他家拜年，當時鍾景輝精神不俗，面色紅潤，不過要用拐杖輔助行路。事隔一年多，身體狀況似乎大不如前，日前是他88歲生日，DJ夏妙然公開了二人見面合照，從照片背景疑似是去護老院探望時拍攝。

鍾景輝經歷大腸癌手術，康復後跟黃心穎、蔣志光、鄭敬基等人，拍攝TVB劇集《牛下女高音》，2017年擔任舞台劇《小城風光》的藝術顧問，並且兼任香港理工大學劇團榮譽顧問。之後已經沒有再工作，甚至有一段長時間並沒有公開露面。去年農曆年，梁祖堯與一班舞台劇界校友跟鍾景輝拜年，眾人的合照內見到，一頭白髮的鍾景輝，精神不俗、面色紅潤，但要用拐杖輔助行路。

事隔一年多，日前DJ夏妙然在個人YouTube頻道上載為朋友慶祝生日片段，背景疑似在護老院舍內，夏妙然刻意用Emoji公仔符號遮蓋對方的樣貌，但從影片內的笑聲，就很容易認出是鍾景輝的招牌笑聲。她還透露了當時大家的對話，鍾景輝十分清醒而且好記性，「這次是和倪秉郎一起前往的。阿郎哥曾在2018年與King Sir在理大《承受清風》演讀劇場中合作，重逢時，King Sir讚美他說：『你那時候表現得很好！』當我問他生日是幾號，他毫不遲疑地回答：『3月23』！那天我們一起慶祝，儘管相處的時間不長，但這段珍貴的時光讓我難以忘懷。」 這次分享片段，夏妙然公開了鍾景輝疑似入住護老院，引起外間關注，出了報道後，帖文和影文都被下架。

另外，藝人余俊峰在個人社交平台分享帖文，他帶鍾景輝同遊西貢，當時鍾景輝已需要坐輪椅，二人一起欣賞海景。當時鍾景輝身形較瘦削，頭戴Cap帽和穿上粉紅色間條筆直恤衫。鍾景輝膝下無子，在演藝界工作多年，曾教育不少後輩演戲，所以現在有一班好朋友悉心照顧。







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