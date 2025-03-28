男神回歸！金城武復出 成為無印良品代言人「MUJI FRIEND」

加入最愛專欄 收藏文章

神穩多年的男神金城武，沒有公開露面多年，最近終於現身，但並不是在日本，也不是拍電影，而是出現在國內無印良品的廣告內！51歲的男神仍然俊朗有型，完全沒有走樣，如果看不是從官方微博見到，還以為是十幾年前的舊廣告！

金城武是不少中、日、港、台女生的男神，但他自出道以來都非常低調，近年甚至是接近「神穩」！當大家以為再見到他的時候，應該是為電影《風林火山》宣傳，但電影其實2017年已經拍完，一直在做後期工作，3年又3年，足足等了8年，仍未公布上畫日期！這次金城武「復出」，是否代表電影上映有望？

中國MUJI無印良品昨晚（3月27日）在毫無預警下，於官方微博上載兩張金城武為品牌拍攝的宣傳海報，其中一張男神在叢林內扶著單車，另一張在庭園內料理植物，上面都印著「自然有生活」，非常乎合金城武的人設！海報還印上「MUJI FRIEND」及「2025 漢麻」，應該金城武是MUJI今年春夏天漢麻素材衣服的代言人吧！昨晚有fans留言「放點視頻看看吧」，MUJI小編即回：「明天敬請期待」！好吧，大家就「mon實」官方微博吧！







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇