新寶戲院結業前夕，《看我今天怎麼說》設特別場歡送，游學修懷念10年前與女友的浪漫回憶

加入最愛專欄 收藏文章

旺角新寶戲院於今日（31日）最後一天營業，由黃修平執導，鍾雪瑩、游學修、吳祉昊等主演的《看我今天怎麼說》於昨晚在戲院舉行特別場，用這一場戲來歡送戲院，為經營20年的新寶戲院謝幕作告別。

對於香港人來說，戲院帶給大家不少娛樂與回憶，可惜去年陸續有戲院未能營運而結束業務。旺角的新寶戲院將營運至今日，游學修對此無限感慨，但抱持樂觀態度，凡事也會有結束的時候，有完結同時代表會有新開始。他表示在這間戲院，自己也有不少美好回憶：「以前我有帶過女仔嚟呢度睇戲，印象中個女仔想睇《喜愛夜蒲》。」昨晚離開戲院時，還跟一班粉絲門口合照留念。至於吳祉昊（Marco）表示首次去新寶戲院，可惜同樣是最後一次，他表示結業前到此場地謝票，也值得紀念一番。

而香港電影業陷入困局，幸好《看我今天怎麼說》票房成績令人安慰，自二月底上映至今近一個半月，票房將邁向1千200萬元，吳祉昊（Marco）曾承諾票房過千萬表演跳舞，昨日在謝票時，即場給觀眾兌現承諾，在沒有準備下表演了一些簡單舞步，但他說這動作未算數，指下一次再有新紀錄時會再度表演。

另外，游學修憑這套戲角逐金像獎「最佳男主角」，而電影各人都開始為出席頒獎禮準備，他大爆鄭進希 （飾演學修童年）已一早籌備，剪了一頭新髮型跟其他演員一起謝票。鄭進希坦言因演出這部電影後，不少人開始認識他；同學也有包場支持，自己對演戲感興趣，並以游學修哥哥為目標，但一定會學業為先。







etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情