方力申婚後「幸福肥」體重達80kg！為游泳比賽急減磅 斷食6日激減6kg

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方力申曾經是香港泳隊代表，曾擁有11項香港游泳紀錄，有「飛魚」的稱號。入行做藝人後仍然注重健康，早睡早起兼且堅持做運動。45歲的他，於今年情人節宣布跟圈外女友葉宣（Maple）在美國結婚。人生大完美，近日出現「幸福肥」，數月間已肥了6kg（約13磅）。當他發現情況便立即積極減磅，進行斷食後效果明顯，成功甩脂，笑言連皮膚也比以前好。

婚後的方力申，心廣體胖，近日出席活動時，身型明顯發福不少。原來因為結婚沒有在香港擺酒，所以從美國回港後，不停約朋友食飯慶祝，加上他跟太太輪流生日，又有不少派對活動，未夠半年，他已經肥了約6kg。3月尾參加「揹水一戰2025」後，便決心減肥。

今次方力申以斷食法減肥，近日他連續兩天在個人社交平台報告減肥進度。斷食了第六天開始拍片透露，自己已減肥長達133小時。他對斷食都有研究一番：「我有睇過斷食嘅好處，70幾個鐘頭開始，自己免疫系統會重新reboot（重啟），有啲細胞會再生，所以我就想試吓，想試吓種種嘅好處。」

方力申自爆減肥前，體重已到達「嚇死人」的情況，急升至80kg（約176磅），而進行斷食法後，每日約減1kg（2.2磅），斷食第六天更發現身體好像突然比之前輕得多，而且出現V字面型，下顎線重現。現時他約有74kg（163磅），為了應付8月國際游泳賽事，他希望能減至70kg（約154磅）。

以往，方力申為保持健康，其實嘗試過用不同的飲食方法，直至現在他間中都會進行「一日一餐」的食法。與此同時，他曾以「一日一餐」兼「生酮飲食法」雙管齊下減肥，一個月可以減掉3、4Kg。之後，他也曾經試過茹素、168斷食。不過，用哪一種飲食法之外，他強調還是配合運動，身體才會更健康。







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