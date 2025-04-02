4月片單：Netflix《機智住院醫生生活》年輕婦科醫生的緊急抉擇｜Disney+《死前慾望清單》真人真事改編死前性慾解鎖｜Viu Original《芭妮與哥哥們》4位男神鬥顏值

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4月來臨，Netflix、Disney+和Viu Original已經推出了最新片單，這個月份，除了清明節，還有復活節長假期，大可以在家瘋狂煲劇。影片和劇集種類多，總能挑選一、兩套適合自己。

Netflix好推介

1.《機智住院醫生生活》 4月12日上線



由高允貞、申詩雅、姜有錫等人主演的《機智住院醫生生活》，由《機智醫生生活》衍生出來的新劇。視角聚焦在醫院的婦產科，講述5位婦產科醫生的故事。這幾位剛加入醫院的年輕醫生，遇上無數挑戰與選擇，他們會像前輩一樣面對現實而不得不放棄初心，還是在生死瞬間中，找到自己認為正確的決定來救病人？

這劇延續了機智系列的深刻人性描寫與感動，還以更貼近現實的方式，呈現新世代醫師的奮鬥與成長。劇中的姜有錫在剛播完的劇集《苦盡柑來遇見你》中飾演IU的「喊包」弟弟銀明，有戲迷睇得投入，笑言飾演梁寬植的朴寶劍不用擔心兒子，因為兒子生性已當醫生。

2.《心跳一線間》4月3日上線

同樣都是有關醫生的故事，在美劇方面，《心跳一線間》（Pulse），劇情緊張，醫生面對職場的種種壓力，加上面臨天災的考驗，故事講述美國一間最繁忙的一級創傷中心，因颱風逼近有很多災害發生，醫療團隊要合力救病人。

這劇由《貝茲旅館》與《災後五日》艾美獎編劇卡爾頓庫斯監製兼影集統籌，Willa Fitzgerald與Colin Woodell搭檔主演。

3.《安眠書局》第五季（劇終）4月24日上線



血腥美劇《安眠書店：第5季》（You: Season 5）已到劇終篇，滿手鮮血的「喬伊」回歸，他的兇殘殺戮手段，也來到終極。這套劇已快將播到7年，潘巴奇利（Penn Badgley）回來主演最終章。

《安眠書店》故事講述，男主角「喬伊」瘋狂用盡所有方法尋找真愛，追尋愛的路上堆滿血腥，不少人犧牲。最後一季他回到紐約，高調地享受幸福人生時候，過往埋藏的一切危機，將會回來，他要迎接殺機，故事內充滿伏筆要留心觀看，因為會出人意表的結局。

Netflix 4月上架電影：

4月3日： 《九龍城寨之圍城》

4月4日：《404宿靈速速速逃 》、

《名偵探柯南：唐紅的戀歌 》、

《名偵探柯南：引爆摩天樓 》、

《名偵探柯南：業火的向日葵 》、

《名偵探柯南：迷宮的十字路 》、

《名偵探柯南：萬聖節的新娘 》、

《名偵探柯南：世紀末的魔術師》

4月9日： 《荊棘天堂》

4月18日 ：《名偵探柯南：絕海的偵探 》、

《名偵探柯南：第14號獵物 》、

《名偵探柯南：銀翼的奇術師 》、

《名偵探柯南：偵探們的鎮魂歌 》、

《名偵探柯南：瞳孔中的暗殺者 》、

《名偵探柯南：異次元的狙擊手》

4月20日：《鱷魚歌王 》

4月23日： 《新幹線驚爆倒數》

4月25日： 《毒劫》

Netflix4月劇集：

4月1日 ：《航海王：Punk Hazard》、

《Re：從零開始的異世界生活（新編集版）》第3季、

《解讀惡之心的人們》

4月2日： 《光譜上發現愛》第3季

4月3日 ：《心跳一線間Devil May Cry》、

《不如海邊吹吹風》 、

《似錦》

4月4日：《惡緣》

4月6日： 《善意的競爭》

4月8日： 《大衛・萊特曼：下一位來賓》、

《鼎鼎大名》第5季Part2、

《MLB休息室：波士頓紅襪隊的一年》 、

《黑執事》和《奇案84的奇趣民宿》

4月10日： 《月出之戰》、

《黑鏡》第7季 和《濾鏡》

4月11日：《青春月譚》

4月12日： 《機智住院醫生生活》

4月15日：《與卡戴珊同行》第15季、

《與卡戴珊同行》第16季、

《從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活》

4月17日： 《蘭森峽谷》

4月19日： 《比天堂美麗》

4月24日 ：《安眠書店》第5季

4月28日： 《主廚的餐桌》星廚上菜

4月30日： 《千朵桃花一世開》

Disney+好推介



1.《死前慾望清單》4月4日上線

美劇《死前慾望清單》（Dying for Sex）故事溫馨、幽默和感人，被列為非常值得看的一套劇。宣傳片推出已經十分亮眼，女主角由米雪·威廉絲（Michelle Williams）飾演，故事改編自真人真事，講述劇中女主角患上第4期乳癌，她決定離開丈夫，而在朋友的鼓勵下，在人生最後的階段，展開追求性渴望的勇氣之旅。

2.《破‧地獄》4月21日上線



不用多介紹，由陳茂賢執導，黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的香港電影《破‧地獄》，將會可以在Disney+隨時有得欣賞。這套電影破紀錄成為香港電影史上票房冠軍。與此同時，《破‧地獄》入圍金像獎，18項提名力爭獎項大滿貫，而衛詩雅憑此戲，更已率先在多個電影頒獎禮上，共獲得6個電影獎項，成為大豐收影后。

這套電影加長版即將在4月4日於香港戲院上映，回家意猶未盡可以隨時在Disney+收看。

3.《企鵝之謎》（Secrets of the Penguins）4月21日上線



由國家地理、生態、動物 由占士金馬倫監製的「動物之謎」系列、國家地理最新作品《企鵝之謎》，在兩年的非凡歲月裡，國家地理探險家Bertie Gregory發現了從未在鏡頭上見過的群居企鵝的秘密傳統、令人驚訝的智慧和緊密聯繫的社會。

Disney+的4月片單：

4月2日：《醫院狂想曲》（Scrubs Season）、

《少年魔法師：後繼者》（Wizards Beyond Waverly Place）

4月4日：《小松鼠的歡樂生活：萬聖小屋行動》（Kiff: The Haunting of Miss McGravy's House ）、

《死前慾望清單》（Dying for Sex）

4月7日：《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》（Attack on Titan the Movie: The Last Attack）

4月11日：《愛寵情緣》（Pets）

4月12日：《超時空奇俠 》第2季（Doctor Who Season 2）

4月13日：《戰隊大失格》第2部分（Go! Go! Loser Ranger! Part 2）

4月16日：《蜘蛛俠與他的神奇朋友們》第3季 （Spidey and his Amazing Friends Season 3）、

《被偷走的女孩》（The Stolen Girl）

4月18日：《光影與魔法》第2季（Light & Magic Season 2）

4月21日：《破・地獄》（The Last Dance）、

《企鵝之謎》（Secrets of the Penguins）

4月22日：《海獅利奧環島記》（Sea Lions of the Galapagos）、

《與海獅利奧同遊》（Guardians of the Galapagos）

4月23日：《安多》第2季（Andor Season 2）、

《美國老爹》第20季（ American Dad Season 20）

4月24日：《溫達普莊園》第2季（Vanderpump Villa Season 2）

4月25日：《潔西卡柯森：有事找我》（Jessica Kirson: I'm the Man）

4月30日：《尋蹤者》第2季 第2部分（Tracker Season 2 Part 2）

Viu Original好推介

1.《協商的技術》已上線

李帝勳話題力作《協商的技術》將於復活節迎來大結局，劇中他與《機智醫生生活》的金大明合作，組成理性與感性的完美組合，帶領團隊完成一件不可能的任務。劇集已來到最終部分，將會播映結局篇。



作為「不老男神」的李帝勳，在劇中以一頭白髮形象示眾，穿上西裝、戴上細框眼鏡後，一身專業造型極有說服力，成為氣場十足的談判專家。

2.《芭妮與哥哥們》4月4日上線







改編自人氣甜寵網絡漫畫、原創青春韓劇《芭妮與哥哥們》講述藝仁大學雕塑系的尖子生芭妮（盧正義飾）經歷了初戀秦賢伍（洪民基飾）這段愛情黑歷史後，自此被標籤為「戀愛傻瓜」。某天各具魅力的男同學：視覺設計系代表黃載烈（李彩玟飾）、財閥家孫子車志源（趙俊英飾）、備受矚目的雕塑家趙阿郎（金賢鎮飾）突然與芭妮糾纏不清，她的愛情煩惱也隨之展開。



《芭妮與哥哥們》網羅一眾高顏值新生代演員主演，包括「女版車銀優」盧正義、「小宋江」李彩玟、SM娛樂力捧新人趙俊英等，養眼陣容引發超高討論！該劇也是男、女主角盧正義和李彩玟繼《名校的階梯》後火速二搭的作品，劇迷期待二人能夠在《芭妮與哥哥們》修成正果，談一場甜甜蜜蜜的戀愛。

3.《我死的一週前》4月3日上線



全新奇幻愛情韓劇《我死的一週前》講述金藍雨（孔明飾）和鄭熙完（金珉河飾），早在高中時期互相暗戀，但是兩人的緣份因藍雨突然去世而劃上休止符，熙完也從天真開朗的高中生變成對生活毫無欲望的年輕人。就在熙完死前一星期，她與作為死神的初戀藍雨再次相遇，熙完列出了一份遺願清單，並決定在最後的日子裡完成那些未曾實現的心願，兩人也在逐一實現遺願過程中重拾往日情感，一同尋找人生意義。

近年孔明憑著Viu Original原創韓劇《紅天機》等劇集打響知名度，經歷接近兩年的兵役後，他終於以《我死的一週前》首度回歸小熒幕，該劇更是他出道十二年來首度擔綱男主角的作品。

Viu Original4月片單：



4月4日：《芭妮與哥哥們》

4月3日：《我死的一週前》

《協商的技術》 逢星期六、日晚上線、

《Couple Palace 2》逢星期四深夜上線、

《大叔的愛（泰國版）》已上線、

《Edward Lee的鄉村廚師》逢星期六上線







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