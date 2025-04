4月片單：Netflix《機智住院醫生生活》年輕婦科醫生的緊急抉擇｜Disney+《死前慾望清單》真人真事改編死前性慾解鎖｜Viu Original《芭妮與哥哥們》4位男神鬥顏值

加入最愛專欄 收藏文章

4月來臨,Netflix、Disney+和Viu Original已經推出了最新片單,這個月份,除了清明節,還有復活節長假期,大可以在家瘋狂煲劇。影片和劇集種類多,總能挑選一、兩套適合自己。

Netflix好推介

1.《機智住院醫生生活》 4月12日上線



由高允貞、申詩雅、姜有錫等人主演的《機智住院醫生生活》,由《機智醫生生活》衍生出來的新劇。視角聚焦在醫院的婦產科,講述5位婦產科醫生的故事。這幾位剛加入醫院的年輕醫生,遇上無數挑戰與選擇,他們會像前輩一樣面對現實而不得不放棄初心,還是在生死瞬間中,找到自己認為正確的決定來救病人?

這劇延續了機智系列的深刻人性描寫與感動,還以更貼近現實的方式,呈現新世代醫師的奮鬥與成長。劇中的姜有錫在剛播完的劇集《苦盡柑來遇見你》中飾演IU的「喊包」弟弟銀明,有戲迷睇得投入,笑言飾演梁寬植的朴寶劍不用擔心兒子,因為兒子生性已當醫生。

2.《心跳一線間》4月3日上線

同樣都是有關醫生的故事,在美劇方面,《心跳一線間》(Pulse),劇情緊張,醫生面對職場的種種壓力,加上面臨天災的考驗,故事講述美國一間最繁忙的一級創傷中心,因颱風逼近有很多災害發生,醫療團隊要合力救病人。

這劇由《貝茲旅館》與《災後五日》艾美獎編劇卡爾頓庫斯監製兼影集統籌,Willa Fitzgerald與Colin Woodell搭檔主演。

3.《安眠書局》第五季(劇終)4月24日上線



血腥美劇《安眠書店:第5季》(You: Season 5)已到劇終篇,滿手鮮血的「喬伊」回歸,他的兇殘殺戮手段,也來到終極。這套劇已快將播到7年,潘巴奇利(Penn Badgley)回來主演最終章。

《安眠書店》故事講述,男主角「喬伊」瘋狂用盡所有方法尋找真愛,追尋愛的路上堆滿血腥,不少人犧牲。最後一季他回到紐約,高調地享受幸福人生時候,過往埋藏的一切危機,將會回來,他要迎接殺機,故事內充滿伏筆要留心觀看,因為會出人意表的結局。

Netflix 4月上架電影:

4月3日: 《九龍城寨之圍城》

4月4日:《404宿靈速速速逃 》、

《名偵探柯南:唐紅的戀歌 》、

《名偵探柯南:引爆摩天樓 》、

《名偵探柯南:業火的向日葵 》、

《名偵探柯南:迷宮的十字路 》、

《名偵探柯南:萬聖節的新娘 》、

《名偵探柯南:世紀末的魔術師》

4月9日: 《荊棘天堂》

4月18日 :《名偵探柯南:絕海的偵探 》、

《名偵探柯南:第14號獵物 》、

《名偵探柯南:銀翼的奇術師 》、

《名偵探柯南:偵探們的鎮魂歌 》、

《名偵探柯南:瞳孔中的暗殺者 》、

《名偵探柯南:異次元的狙擊手》

4月20日:《鱷魚歌王 》

4月23日: 《新幹線驚爆倒數》

4月25日: 《毒劫》

Netflix4月劇集:

4月1日 :《航海王:Punk Hazard》、

《Re:從零開始的異世界生活(新編集版)》第3季、

《解讀惡之心的人們》

4月2日: 《光譜上發現愛》第3季

4月3日 :《心跳一線間Devil May Cry》、

《不如海邊吹吹風》 、

《似錦》

4月4日:《惡緣》

4月6日: 《善意的競爭》

4月8日: 《大衛・萊特曼:下一位來賓》、

《鼎鼎大名》第5季Part2、

《MLB休息室:波士頓紅襪隊的一年》 、

《黑執事》和《奇案84的奇趣民宿》

4月10日: 《月出之戰》、

《黑鏡》第7季 和《濾鏡》

4月11日:《青春月譚》

4月12日: 《機智住院醫生生活》

4月15日:《與卡戴珊同行》第15季、

《與卡戴珊同行》第16季、

《從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活》

4月17日: 《蘭森峽谷》

4月19日: 《比天堂美麗》

4月24日 :《安眠書店》第5季

4月28日: 《主廚的餐桌》星廚上菜

4月30日: 《千朵桃花一世開》

Disney+好推介



1.《死前慾望清單》4月4日上線

美劇《死前慾望清單》(Dying for Sex)故事溫馨、幽默和感人,被列為非常值得看的一套劇。宣傳片推出已經十分亮眼,女主角由米雪·威廉絲(Michelle Williams)飾演,故事改編自真人真事,講述劇中女主角患上第4期乳癌,她決定離開丈夫,而在朋友的鼓勵下,在人生最後的階段,展開追求性渴望的勇氣之旅。

2.《破‧地獄》4月21日上線



不用多介紹,由陳茂賢執導,黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的香港電影《破‧地獄》,將會可以在Disney+隨時有得欣賞。這套電影破紀錄成為香港電影史上票房冠軍。與此同時,《破‧地獄》入圍金像獎,18項提名力爭獎項大滿貫,而衛詩雅憑此戲,更已率先在多個電影頒獎禮上,共獲得6個電影獎項,成為大豐收影后。

這套電影加長版即將在4月4日於香港戲院上映,回家意猶未盡可以隨時在Disney+收看。

3.《企鵝之謎》(Secrets of the Penguins)4月21日上線



由國家地理、生態、動物 由占士金馬倫監製的「動物之謎」系列、國家地理最新作品《企鵝之謎》,在兩年的非凡歲月裡,國家地理探險家Bertie Gregory發現了從未在鏡頭上見過的群居企鵝的秘密傳統、令人驚訝的智慧和緊密聯繫的社會。

Disney+的4月片單:

4月2日:《醫院狂想曲》(Scrubs Season)、

《少年魔法師:後繼者》(Wizards Beyond Waverly Place)

4月4日:《小松鼠的歡樂生活:萬聖小屋行動》(Kiff: The Haunting of Miss McGravy's House )、

《死前慾望清單》(Dying for Sex)

4月7日:《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》(Attack on Titan the Movie: The Last Attack)

4月11日:《愛寵情緣》(Pets)

4月12日:《超時空奇俠 》第2季(Doctor Who Season 2)

4月13日:《戰隊大失格》第2部分(Go! Go! Loser Ranger! Part 2)

4月16日:《蜘蛛俠與他的神奇朋友們》第3季 (Spidey and his Amazing Friends Season 3)、

《被偷走的女孩》(The Stolen Girl)

4月18日:《光影與魔法》第2季(Light & Magic Season 2)

4月21日:《破・地獄》(The Last Dance)、

《企鵝之謎》(Secrets of the Penguins)

4月22日:《海獅利奧環島記》(Sea Lions of the Galapagos)、

《與海獅利奧同遊》(Guardians of the Galapagos)

4月23日:《安多》第2季(Andor Season 2)、

《美國老爹》第20季( American Dad Season 20)

4月24日:《溫達普莊園》第2季(Vanderpump Villa Season 2)

4月25日:《潔西卡柯森:有事找我》(Jessica Kirson: I'm the Man)

4月30日:《尋蹤者》第2季 第2部分(Tracker Season 2 Part 2)

Viu Original好推介

1.《協商的技術》已上線

李帝勳話題力作《協商的技術》將於復活節迎來大結局,劇中他與《機智醫生生活》的金大明合作,組成理性與感性的完美組合,帶領團隊完成一件不可能的任務。劇集已來到最終部分,將會播映結局篇。



作為「不老男神」的李帝勳,在劇中以一頭白髮形象示眾,穿上西裝、戴上細框眼鏡後,一身專業造型極有說服力,成為氣場十足的談判專家。

2.《芭妮與哥哥們》4月4日上線







改編自人氣甜寵網絡漫畫、原創青春韓劇《芭妮與哥哥們》講述藝仁大學雕塑系的尖子生芭妮(盧正義飾)經歷了初戀秦賢伍(洪民基飾)這段愛情黑歷史後,自此被標籤為「戀愛傻瓜」。某天各具魅力的男同學:視覺設計系代表黃載烈(李彩玟飾)、財閥家孫子車志源(趙俊英飾)、備受矚目的雕塑家趙阿郎(金賢鎮飾)突然與芭妮糾纏不清,她的愛情煩惱也隨之展開。



《芭妮與哥哥們》網羅一眾高顏值新生代演員主演,包括「女版車銀優」盧正義、「小宋江」李彩玟、SM娛樂力捧新人趙俊英等,養眼陣容引發超高討論!該劇也是男、女主角盧正義和李彩玟繼《名校的階梯》後火速二搭的作品,劇迷期待二人能夠在《芭妮與哥哥們》修成正果,談一場甜甜蜜蜜的戀愛。

3.《我死的一週前》4月3日上線



全新奇幻愛情韓劇《我死的一週前》講述金藍雨(孔明飾)和鄭熙完(金珉河飾),早在高中時期互相暗戀,但是兩人的緣份因藍雨突然去世而劃上休止符,熙完也從天真開朗的高中生變成對生活毫無欲望的年輕人。就在熙完死前一星期,她與作為死神的初戀藍雨再次相遇,熙完列出了一份遺願清單,並決定在最後的日子裡完成那些未曾實現的心願,兩人也在逐一實現遺願過程中重拾往日情感,一同尋找人生意義。

近年孔明憑著Viu Original原創韓劇《紅天機》等劇集打響知名度,經歷接近兩年的兵役後,他終於以《我死的一週前》首度回歸小熒幕,該劇更是他出道十二年來首度擔綱男主角的作品。

Viu Original4月片單:



4月4日:《芭妮與哥哥們》

4月3日:《我死的一週前》

《協商的技術》 逢星期六、日晚上線、

《Couple Palace 2》逢星期四深夜上線、

《大叔的愛(泰國版)》已上線、

《Edward Lee的鄉村廚師》逢星期六上線







