4月新戲速遞：導演特別版《花樣年華》加9分鐘新片段兼送特典收藏品、 《出走的決心》女人自強追求夢想

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踏入4月，戲院又有新一輪的猛片推出。當中，有不少香港昔日的經典電影修復後再度上映。由張曼玉和梁朝偉主演的《花樣年華》將會上映導演特別版，將會有全新9分鐘從未曝光的片段出現，而且英皇戲院更推出特典場兼且有電影禮品送贈。另外，真人真事改變故事《出走的決心》，講述一位年過半百的阿姨，前半生為家人而放低多年追求的夢想，最終堅決尋找自己路向的鼓舞電影。





1.《復仇反擊戰》4月10日上映：

金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）事隔6年，再度擔正演出，新戲《復仇反擊戰》（The Amateur）即將上映， 近日，戲中演員：雷米馬利克、羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、Rachel Brosnahan、Caitríona Balfe、Holt McCallany及 Adrian Martinez與導演James Hawes一同亮相於舉行在紐約林肯中心的全球首映禮。

電影改篇自暢銷小說，雷米馬利克在電影中飾演「愛妻號」科技奇才，本身是一個電腦宅男，並沒有任何作戰經驗，為報喪妻之仇，展現出智慧，應用高招科技，以超乎想像的極智手段，全球狩獵恐怖份子。

2.《出走的決心》4月10日上映：

由第69屆柏林影展最佳女演員銀熊獎得主詠梅主演的《出走的決心》，是根據一名50歲阿姨自駕遊的真人故事改编。這套電影以女性角度出發，鼓勵女性勇敢打破家庭生活束縛，為自己人生找出最佳選擇。 女主角李紅其實有不少夢想，想讀大學追求更高學識，卻因家人想她工作幫補家計而被迫放棄。操勞半生，想過一點舒適生活，卻未能得到丈夫的認同，被丈夫責備，加上多年不甘心地為別人而放棄自己的夢想，以致後來抑鬱，最後決定為自己而活。

尹麗川導演希望透過電影以獨特視覺揭示女性於生活上所面臨的困境，反映了內地普遍女性皆有可能為父母犧牲了學業，或是為了家庭犧牲自己的事業，甚至有人為生活而犧牲愛情的故事，希望現今女性可以思考，多為自己設想，而並非為別人而活的自強故事。

3.《花樣年華》4月10日

王家衛經典作品《花樣年華》已經上映25周年，英皇戲院為慶祝其事，將於4月10日起獨家呈獻《花樣年華》25周年導演特別版4K，這次上映的版本，收錄了9分鐘從未曝光珍貴片段。可以重新欣賞王家衛的獨特美學之外。而這套電影，曾於2021年在英皇戲院重映，戲院當時還原周慕雲與蘇麗珍於金雀餐廳用餐的經典場景，成為城中熱話。

王家衛曾表示今次的導演特別版，能更接近他設計這套電影想法的版本，增添的9分鐘內，周慕雲與蘇麗珍展現愛情更豐富的面貌。在新曝光的片段中，張曼玉並沒有穿上經典旗袍，反而穿上更貼近現代的服裝，於便利店內出現，新曝光的片段都令人感到好奇。

電影公司更推出多個優惠及禮物活動：

凡購買《花樣年華》25周年導演特別版4K戲票兩張，可獲贈限定版電影海報乙張，數量有限，送完即止。 VIP會員購買《花樣年華》戲票張，更可獲贈會員限定之「珍藏文件夾」乙個。詳情請參巧英皇戲院Facebook專頁。

同時亦推出2個特別場次：

特典場：

日期︰4月12日（六）

時間：下午3點05分

地點：英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）

VIP會員優先預售：

4月1日 中午12點至4月2日上午11點

公眾預售：4月2日下午1點

票價︰ HK $320 ; VIP會員9折 HK$288

*VIP會員購票加送「A4電影紀念文件夾」

特典珍藏包括：

「紅衣轉角版」A3海報乙張

「便利店版」A3海報乙張

隨機旗袍香薰片乙份

紀念船票乙張

珍藏Tote Bag乙個

香港獨家旋轉立牌乙個

（請提早30分鐘到場憑票兌換）

致孤獨的優雅靈魂場…黑色情人節特別放映：

日期︰4月13日黑色情人節特別放映

地點： 英皇戲院（中環娛樂行）

「一個人，也能將黑色穿成花樣年華」，參與這場專屬單身貴族的電影儀式。以全黑造型赴約（衣著／眼妝／太陽眼鏡），更可得到「黑色情人節限定海報」，享受「我和我的花樣年華約會」。

*VIP會員購票加送「A4電影紀念文件夾」

^黑色情人節場次將於4月2日下午1時左右預售

*禮品圖片只供參考，以實物為準。

4.《胭脂扣》

張國榮逝世22年，踏入4月，他的影迷和歌迷倍添傷感。而他與梅艷芳主演的電影《胭脂扣》播映37年，將會在百老匯電影中心再次上映修復4K版本。這套電影絕對是張國榮和梅艷芳的經典作品，到今時今日仍然有很多影迷喜歡。







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