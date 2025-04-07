麥浚龍耗資4億電影《風林山火》終於上映？突然開Facebook專頁 發放宣傳海報吊胃口

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2015年麥浚龍宣布開拍電影《風林山火》，自己執導，由梁家輝、劉青雲、金城武和古天樂等人主演。這套傳聞耗資四億的製作，一直只聞樓梯響，上映遙遙無期，令電影充滿神秘感。不過一直有傳今年會上映，於3月的《香港國際影視展》（FILMART），曾放映了15分鐘的影片。而近日再有新搞作，終於有以電影為名的Facebook專頁公開，而且連日來都有新帖文，似乎終於見岸，有網民猜測4月上映。

由麥浚龍執導的《風林山火》，故事以創造「沒有毒品的世界」為主旨，整個世界和地下世界陷入了完全的混亂。講述被大雪侵襲的銅鑼灣，發生巨大爆炸和麥可曼恩式槍戰。經過調查，有一間全球製藥集團繼承人策劃一系列瘋狂行動，最終導致自己的父親，也是家族企業集團的創始人，據稱也是控制全球製藥業的幕後主使，在醫院身亡。

這套電影拍攝相當認真，為了做到「銅鑼灣爆破」場面，製作團隊曾在惠州搭建模仿銅鑼灣的實景來拍攝。「慢功出細貨」直至2018年完成拍攝，但上映日期一直沒有消息，不少戲迷都表現心急。10年後，在今年3月的《香港國際影視展》（FILMART），舉行了一場活動，放映了15分鐘的宣傳影片，而且更有麥浚龍的錄影訪問。

作家兼電影編劇筆華棋看過宣傳片，在Threads劇透：「只可以話絕對係大家冇睇過嘅嘢，除咗大家已經見過聽過嘅『落雪銅鑼灣』 之外，金城武喺西隧張床度起身嗰幕都係非常『估你唔到』嘅。而劉青雲幾幕嘅演出，睇落似會超越佢之前所有警匪片嘅演出。」

之前有網民推測《風林山火》將會在4月10日上映，不過到現時為止仍未見到任何新消息。唯一新進展，就是《風林山火》開了Facebook專頁，而且公開了全新的電影海報。另外，還有發了一個新帖文，「2013年，麥浚龍（Juno）首部執導電影《殭屍》成績斐然，不僅入選全球30多個國際影展，更在海外影壇斬獲8項大獎。該片全球票房突破600萬美元，在香港本土市場更以1,700多萬港元的票房佳績，榮登2013年度十大華語電影排行榜。時隔多年，麥浚龍攜第二部導演作品《風林火山》強勢回歸，以獨特的美學視角構築出一個冷峻蒼涼的犯罪世界，備受影壇期待。」網民反應仍然「十年如一日」，追問上映的真實日子。







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