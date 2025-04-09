梁齊昕猝逝，終年33歲 曾向梁振英推薦Coffee林芊妤提名十大傑青 當眾掌摑母親成娛樂版紅人

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香港前特首梁振英的女兒梁齊昕猝逝，終年33歲。其父親在社交平台確認消息。梁齊昕曾經有一段時間，成為娛樂版的紅人，經常見報，全因有次蒲夜店，大鬧中環蘭桂芳，被傳媒影到情緒失控，掌摑其母親唐青儀，甚至表示對方並非自己親生母親。不過曾跟她合作或相處的人，對梁齊昕讚不絕口，而她十分愛護朋友。今年初她還透露向父親提意，提名藝人林芊妤（Coffee）做十大傑出青年。

昨晚（4月8日）10時40分，筲箕灣愛德街1號一所服務式公寓職員報案，報稱發現一名女住客昏迷倒卧在15樓某房間，警方及救護員接報到場了解，經檢查後證實事主不治。而警方經調查後，表示事件無可疑，案件列作「屍體發現」，其後證實為梁齊昕。

有傳媒指，事前梁家的人跟梁齊昕失去聯絡，故致電該公寓職員，要求登門了解，職員拍門沒有人回應，便用後備鎖匙開門查看，才發現梁齊昕。有傳媒於凌晨時份，影到梁振英到達公寓。而他亦在凌晨5時許公報女兒死訊，他寫道：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」一個月前，梁齊昕曾在社交平台透露自己生病，但表示三至五個工作天後會回歸。

梁振英與太太唐青儀共育有兩女一子，梁齊昕是次女。2015年萬聖節當晚，梁齊昕盛妝打扮到中環蘭桂芳玩，直至通宵達旦離開時，被娛樂版的傳媒記者發現，並上前影相，當時梁齊昕情緒突然失控，跟的士司機口角，隨後她的母親唐青儀到場接她離開，眾人勸梁齊昕上車離開期間發生推撞，擾攘期間梁齊昕掌摑母親，甚至語出驚人，以英語向現場人說，「You know this mum is not actually my biological mum？（你知這母親並非我親生母親嗎？）」

從此，梁齊昕曾經有段時間成為娛樂版的焦點，出入不同地方都會有記者追訪。不止一次影到她手上有傷痕。2014年6月，梁齊昕在個人社交平台上載兩張疑似「自殘照」，其中一張懷疑在浴缸拍攝，左手腕有兩條血痕。另外，在2015年，她又在社交平台自爆要離家出走，亦想跳樓自殺，但梁振英拒絕評論女兒的事件。

曾經跟梁齊昕共事或相處的人，得知她離世消息，於社交平台帖文悼念，提到她的為人都是熱情、友善。梁齊昕喜歡動物，在社交平台有不少與狗狗合照，而有更多是她跟朋友的互動照片，她表現親熱，常常會擁著朋友合照。同時，她十分關心朋友，今年初，她穿上藝人林芊妤（Coffee）推出的運動衫出街，大讚穿得舒服，她還寫道，「我私底下同過爸爸講過好多好多次：Coffee係一定一定一定一定一定要被nominate做全港傑出青年之一。我有我嘅原因，亦都相信絕大部分香港人都明我嘅意思同埋理解和認同。」另外，寇鴻萍女兒唐貝詩，亦是梁齊昕多年好友，唐貝詩今早在社交平台在限時動態發帖文，「Nooooooooo RIP my love」。而黃秋生亦在社交平台悼念，「安息my friend，懷念」。相識滿天下的她，帶給很多人傷心。







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