中年好聲音 3│「大魔頭」黃博再創佳績，99分三度榮膺MVP，林子祥欣賞邀約合唱表演

無線歌唱比賽節目《中年好聲音 3》已播出至接近決賽,昨晚(13 日)的「林子祥金曲之夜」,參賽者黃博發揮超水準,以 Blues Rock 風獻唱《這一個夜》,奪得99 分近乎完美的天花板分數,並獲林子祥(阿Lam)選為當晚的 MVP,這已是她第三次獲得加許。而她參賽以來,被視為今屆「女大魔王」。參賽前任傳媒一職的她,向來缺乏自信,現在比賽愈來愈有信心,被睇好今屆獲冠。

昨晚一集節目,以「林子祥金曲之夜」為主題,12位參賽者揀選前輩林子祥的經典名曲出賽,得分最高的10位選手順利晉級,最後羅逸軒和劉曉昆得最低分被淘汰出局。

自《中年好聲音3》播出開始,黃博愈戰愈勇,已經第三次獲得MVP,更被評審之一周國豐,形容為「大魔頭」,可見她的威力。這一集她以Blues Rock風格唱出《這一個夜》,獲得客席評審林子祥的高度讚賞,他於黃博演出後說:「下次我唱呢隻歌,我要搵你同我唱,你啲喉嚨聲要借嚟畀我哋用吓。」

另一評審張佳添讚黃博表現:「You got the blues in your blood!今日咁多人唱阿 Lam 嘅歌,黃博係第一個我可以用呢四個字形容:『人歌合一』,滿分!」五位評審中,四位給 20 分滿分,只有周國豐給 19 分,自認時常反高潮的他點評:「我唯一扣咗好少好少分,呢首其實係傾向比較 sad 嘅歌。」過去《中年好聲音2》冠軍古淖文參賽時同樣曾經勇奪99分,黃博接師兄棒有如此佳績。

而這一晚比賽,另一個耀眼的歌手,是本身不懂廣東話、來自英國的參賽者占士丁丁(Dan James),他獻唱《真的漢子》,獲得全晚第二高分,95分成績,更得到全場支持。他獻唱歌曲時,更加插 beat box 技能之餘,還自設英文 rapping 環節,成功揮低多位參賽者。

林子祥十分喜歡占士丁丁的演出,舉拇指讚好,並以英文點評:「我喜歡你的風格,你唱歌的力度恰到好處,很好。」另一評審海兒,坦言廣東話是世上最難的語言:「咁快嘅歌詞,都背得咁熟,仲要唱到自己 style,喺個台度做咁多嘢畀觀眾睇,真係 truly amazing!」

有人歡喜有人愁,這次12 強晉身10強的賽事,評審們決定淘汰獻唱《敢愛敢做》獲 80 分的羅逸軒和《分分鐘需要你》,以及獲 83 分的劉曉昆,二人都要離開 《中年好聲音 3》舞台。







