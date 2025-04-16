新光黃埔6月盛大開幕，只做折子戲及新導演基金成立，建「小紅館」開音樂會

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位於北角的新光戲院，已於3月結業，負責管理新光戲院的李居明，決定租用已結業的嘉禾黃埔戲院原址，打造新光黃埔。昨日（15日）舉行簽約儀式。他已經有全盤計劃，粵劇愛好者仍然可以多一個場地欣賞之外，還打算協助香港電影業度過冰河時期。

在新光戲院簽約租用和記地產集團旗下位於黃埔的新址，李居明聯同資深香港電影製作人吳思遠和田啟文、藝人薛家燕出席簽約記者會。李居明接受訪問時，透露如何運用新光黃埔已有全盤大計。原址本來由嘉禾院線租用，佔地約5000呎，新面貌預計將會在6月中開幕，他表示由於場地所限，認為戲院裝修後仍然只是小劇場，4個影廳各提供400座位，所以只會播放折子戲。與此同時，會播放10套粵劇電影，包括《金胎蝴蝶夢》、《金石牡丹亭》等。

眼見香港電影業巿道低迷，不斷有戲院結業，李居明希望能為香港電影出一分力，攜手度過冰河時期，並主力協助業界內的年輕導演，讓他們能在新光黃埔舉行自己的電影首映禮，強調講心不講金，協助大家播放自己製作的電影。再者，更會成立基金會提供宣傳費用，他說：「我哋成立咗廣告宣傳基金，一年一百萬，等佢哋喺唔同媒體落廣告，令到更多人見識到新一代導演。而且想做中間團結力量，將以前電影界前輩，同呢一代人溝通，團結打出新血路，希望香港電影復甦。」

除了以上兩項計劃外，李居明亦建立一個空間拓展音樂巿場：「我哋會設一個歌壇小紅館，歌星朋友用一個可以容納四百人嘅場地，好似小紅館性質，做一個同觀眾近距離嘅演出。」在旁一起接受訪問的薛家燕，也大表贊成，覺得不少老前輩歌手，可以使用場地跟歌迷見面。







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