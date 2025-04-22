2025韓國10大最帥男演員：金泰亨奪冠，玄彬、朴寶劍等人上榜 金秀賢因桃色事件未入圍

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美國知名投票網站 King choice 近日舉行最新投票活動，選出2025年南韓最帥男演員，金泰亨Ｖ、朴敘俊、李敏鎬、李鐘碩繼續上榜，當中金泰亨Ｖ冧莊成為第一型男。向來是三甲之選的車銀優，以及受桃色事件纏擾的金秀賢，今年卻十甲不入。

第1位：金泰亨 V

BTS 成員金泰亨 V 一向受品牌歡迎，為不少品牌充當Model影產品照片，受歡迎自然有他的原因，2023入伍當兵後，今年6月才會回歸娛樂圈，公司為了保持他的人氣度，不時發放他的新廣告、MV等，而且近日分享了當兵時的日常照片，他由花美男改變形象變肌肉壯男，新形象討好，迷倒不少少女，令他人氣高企。而他出道以來，只是曾演出古裝劇集《花郎》。

第2位 李準基

李準基多年來也在這個投票活動中上榜，而且佔據前列位置，今年再次排第2位，果然寶刀未老。出名勤力的他，能演、能唱、能跳，不時會有新劇集、新歌推出，還會不時到世界各地見粉絲，所以入行多年仍然大受歡迎。近年矚目作品有《王的男人》、《步步驚心：麗》、《惡之花》，收視相當理想，2023 年則取代第一季主演的宋仲基，在《阿斯達年代：阿拉姆恩之劍》擔正演出，他甚至被封為「零廢片」男神，可見他所演出的劇集甚受歡迎。

第3位 玄彬

出道多年，代表作品有《我叫金三順》、《秘密花園》等，跟韓國女藝人孫藝珍拍攝《愛的迫降》後拍拖，二人已婚更育有一女。就算成為人夫，但入行以來形象討好，所以玄彬仍然能保持魅力和人氣。最近他主演的新電影《哈爾濱》正上映中，而且將會在稍後有新劇集《韓國製造》推出。

第4位 池昌旭

有「國民兒子」封號的池昌旭，出道以來形象是陽光男孩，曾經成為劇集熱門人選演員，拍過不少劇集，憑劇集《奇皇后》推高人氣，除此之外還有演出《笑吧！東海》、《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》等。在《笑吧！東海》被譽為 「國民兒子」，之後更晉升成為全民男神，而在今年還有《操控遊戲》、《醜聞》，都是被期待的作品。

第5位 朴敘俊

一出道已經受注目的朴敘俊，拍過《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院 class》都是收視保證，近年拍攝了《京城怪物》系列劇集。他甚至進軍大銀幕拍電影，包括《Dream》、《水泥烏托邦》，發展相當順利，還有機會進軍荷里活，參與拍攝《Marvel隊長 2》。入行多年，由可愛男孩，變成成熟穩重型男，今年將會有新劇《等待京道》推出。

第6位 朴炯植

朴炯植2010 年以男團 ZE:A 成員出道，鄰家男孩的外表，入行後參與多個劇集內擔任配角角色，包括《天浪星》、《繼承者們》等，2017年與朴寶英主演的《大力女都奉順》，收視超高令他紅遍亞洲，受人關注。去年與朴信惠演出《低谷醫生》，可愛魅力，大受歡迎。

第7位 李敏鎬

李敏鎬入行不久已經成為男主角，憑《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》、《柏青哥》 等，奠定男神之位。今年Netflix播出新劇，他與孔孝珍主演《問問星星吧》，卻未能成為大受歡迎作品，但地位不變，仍然上榜。

第8位 朴寶劍

剛服完兵役回歸娛樂圈的朴寶劍，人氣不減，與 IU 主演的《苦盡柑來遇見你》早前播出後，劇集成為話題，紅遍全球，暖男形象不變。早前傳出，拍攝這劇期間，曾經有工作人員忘記把電子產品藏起來，朴寶劍為免工作人員被責罵，藉口自己表演不佳，要求導演重拍該段戲，令兩位男工作人員大為感動。而且入行以來形象健康，慳家又愛錫朋友，使他保持人氣。曾拍過不少受歡迎劇集《回答吧1988》、《雲畫的月光》、《男朋友》等。

第9位 李鐘碩

李鐘碩五官突出，讓人難以忘記的外表，曾演出《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《W：兩個世界》、《當你沉睡時》等，早前演出的《黑話律師》成為話題之作，與IU拍拖3年，但沒有影響受歡迎程度，不過最近有傳二人分手，後來經理人公司作出否認。

第10位 崔宇植

35歲仍然保持有童顏的崔宇植，拍攝《上流寄生族》為人認識，2021 年因《那年，我們的夏天》成為新一代「國民初戀男友」。早前，Netflix播出由他擔正的浪漫愛情劇集《我們浪漫電影》，大受歡迎，受歡迎程度還不斷上升。







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