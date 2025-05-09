五月新戲推介｜慶祝母親節睇「大眾老公」劉德華，《獵金‧遊戲》解密股票市場殘酷現實 泰國喜劇《關於我和鬼變成家人的那封利是》爆笑來襲

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今個星期母親節，假期到處濟滿人，想有一個舒適自在的放假活動，帶母親入戲院睇戲是最適合不過。今個星期上映的電影卡士強大，有劉德華與鄭則士兩位資深演員主演的《獵金‧遊戲》。與此同時，亦有往往會帶給觀眾驚喜的泰國喜劇《關於我和鬼變成家人的那封利是》。

1.《獵金‧遊戲》

由劉德華、林小强監製，邱禮濤編劇、執導，劉德華、歐豪領銜主演，倪妮特別演出，黃奕、蔣夢婕、鄭則士主演的《獵金‧遊戲》已經上映，作為「大眾老公」的劉德華，今次再度兼顧幕後的重要崗位，日前劉德華跟鄭則士一起出席首映禮，這戲之前已經在內地公映，還進行一輪宣傳。劉德華同時支持香港的電影業，他在活動上承諾再會投資拍戲，選擇不集資，每部電影約花400萬至500萬元製作，而且更主力找新導演、演員合作，給後輩更多工作機會。

這套金融犯罪電影《獵金‧遊戲》，主題圍繞股票市場，看盡在股票巿場內的人眾生相。揭開在金融投資圈子內，各人為了個人利益，而使出不同的殘酷手段，同時解開了這個投資行業的黑暗潛規則。

2.《關於我和鬼變成家人的那件事》

翻拍自台灣電影的泰國喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》（The Red Envelope），有BL泰劇《以你的心詮釋我的愛》紅遍全亞洲的CP組合Billkin及PP Krit ，二人首度於大銀幕合體，粉絲還為他們取名「BKPP」。這套電影還原台版許光漢全裸跳鋼管舞一幕，更有台版林柏宏腳下滑出叫「老公」及騎頸等經典場面，於泰國版更會出現Billkin穿透視裝跳舞畫面，二人大放笑彈，之前在香港上映優先場的時候，已大受好評。

Billkin 曾表示泰國版保留原作主要情節，還會增添更多細節，幽默的橋段令故事更貼近泰國文化。 《關於我和鬼變成家人的那封利是》故事講述熱血線人Menn（Billkin 飾）一次陰差陽錯撿到男同志Titi（PP Krit 飾）的神秘冥婚利是，意外獲得一份冥婚婚約。試圖悔婚的Menn，卻變成「地獄黑仔王」，為保命無奈答應婚事。期間為了早日擺脫Titi回復「單身」，Menn 決定與這位「鬼老公」攜手調查Titi的死亡真相，好讓他安息投胎。二人展開一場有笑有淚、邁向瘋狂的旅程。

3. 《鐵拳驅魔》

韓國電影《鐵拳驅魔》由《犯罪都巿》系列主角馬東石主演，飾演力量強橫驅魔師，率領少女時代成員徐玄及演出《魷魚遊戲2》的李大衛一起驅魔。故事講述馬東石為首的驅魔團隊，對抗邪教信徒，擊倒惡魔，拯救無辜生命。

官方發放的的預告片中，見到馬東石不斷大展身手，由新聞報導帶出城巿內接連發生市民遭神祕邪惡組織謀殺與襲擊的事件，馬東石和團隊狙擊暗黑勢力，他甚至一拳將所有邪惡崇拜者瞬間魂飛魄散。

4.《300呎窒息倒數》（The Last Breath）

《300呎窒息倒數》（The Last Breath）改編自真人真事的深海潛水意外電影，講述一位維修北海海底氣體管道的潛水員遇到意外，身上連接船隻的電纜線斷開，被困在水底300呎等候同伴救援的事情。同伴要分秒必爭，把隊友從黑暗無光的水底救出，場面萬分驚險，使劇情十分緊張。

電影導演Alex Parkinson曾把這個故事，在2019年拍成英國紀錄片《Last Breath》，今次把故事搬上大銀幕，由活地夏里遜（Woody Harrelson）、劉思慕、以及《浴血黑幫》（Peaky Blinders）的男演員Finn Cole主演。







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