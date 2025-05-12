中年好聲音3│大魔頭黃博以3分險勝奪冠！童年身形受挫失自信，曾為迪士尼唱主題曲

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無線歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》昨晚（11日）於啟德體藝館舉行決賽，賽前被傳內定會得冠軍的趙浚承落敗，最後由初賽被評審周國豐評為「大魔頭」的黃博奪得。張與辰及劉洋分別得亞、季軍。黃博比賽路程上愈戰愈勇，但以前曾因外貌被批評至毫無信心，一直做幕後工作。

《中年好聲音3登峯之戰》決賽找來巨星嘉賓任評判，包括有葉蒨文、張智霖和台灣藝人羅志祥，兩個回合的比賽，7位參賽者分別按指定要求唱快、慢歌。賽前一度傳出內定得獎名單，原本在比賽後段愈戰愈勇的趙浚承，被視為「內定」冠軍，不過在第一回合，他已經低分出局。

最後由初賽被評審周國豐形容為「大魔頭」的黃博，在評審與觀眾投票獲得212分奪冠軍，險勝209分的張與辰和208分的劉洋。宣佈獲獎一刻，黃博坐在觀眾席的丈夫興奮跪地高呼太太的名字，反而黃博一臉呆滯，一時間做不到任何反應。

黃博在比賽上，先以英文歌《If I Ain’t Got You》，成功贏取評審歡心，評判葉蒨文和張智霖都畀出20分滿分給她，張智霖被她歌聲打動，講評語時只能說：「黃博，我愛你。」之後她以張惠妹的《站在高崗上》出賽，表現稍有失準，只得95分，當時更比劉洋低分，最後她穩定心神小心翼翼唱出最後一首歌，最終總分數以3分險勝張與辰和劉洋。節目完結前，曾志偉台上宣佈，由今日（12日）起，《中年好聲音4》立即接受全球有心人士報名參加。

在台上是「大魔王」的黃博，跟當初參加比賽時可謂判若兩人。於海選時她曾經透露，以往因為身形肥胖，曾經被人取笑，所以多年來缺乏自信心，她曾參加內地節目《快樂女聲》，評判亦批評她的弱點，因接受不少打擊，所以一直做幕後工作。

黃博在內地電視台做節目撰寫員及記者，曾經在中國傳媒大學的歌唱比賽中奪得亞軍、22歲時參加湖南衛視的《快樂女聲》，在西安賽區十強止步。她的一把靚聲，曾獲迪士尼賞識，為動畫《Elena》唱主題曲，也為劇中女角色「公主Elena配唱」歌曲。







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