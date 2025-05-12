李嘉誠啟德體育園「自駕遊」欣賞五月天演唱會 曾鼓勵年輕人多接觸科技增知識

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長和創辦人李嘉誠一向與時並進，近日更在年輕人的場合出現，他罕有現身演唱會，首次在啟德體育園欣賞台灣男團五月天第二場的表演，全程表現得精神奕奕，更在場內「自駕遊」，以電動輪椅代步進入會場，沿途跟旁人揮手。被問到有關出售巴拿馬港口一事，眼仔碌碌立即不回應，由李嘉誠基金會董事周凱旋擋架。

96歲李嘉誠罕有現身演唱會，當晚他身穿白色衫褲，外加一件藍色羽絨背心，表現得精神奕奕。他抵達啟德體育園欣賞台灣男團五月天的演出，還親自駕駛電動輪椅進入場館，沿途有工作人員和保鏢護航。他的出現令現場哄動，不時有人走上前影相，他友善地跟旁人揮手。在會場內坐包廂觀賞演出，根據現場觀眾表示，李嘉誠跟身邊人有說有笑，看了約兩小時，於9時許離場。

李嘉誠出現並沒有多說話，戴上口罩的他，進場時聽到有記者問到有關早前長和出售巴拿馬港口一事，他並沒有回應，不過眼睛一直望向鏡頭和揮手，身旁的李嘉誠基金會董事周凱旋立即為他回答：「唔好問呢啲，李生已經退咗休、李生已經退休喇。」

退休後的李嘉誠仍然留意社會發展，據知，今次是李嘉誠首次來到剛啟用的啟德體育園。以往李嘉誠也是高瞻遠矚，2018年在記者會曾發表做人格言並鼓勵年青人，當時他已經提及大家要多學習科技知識，似早已預視到現今世代的形勢：「知識改變命運，你一定要求知，要增強自己，對於現在嘅新科技、技術，實在有好多機會嘅。」







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