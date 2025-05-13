吳婉芳駐顏有術：與兒子胡智同如姊弟的佛系護膚秘訣，零皺紋保養心得

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吳婉芳1986年參加香港小姐，獲得亞軍後加入娛樂圈數年，隨後與富商胡家驊成婚，便淡出娛樂圈，兩人育有三名子女。今年母親節（11日），次子胡智同（Lynus）送上親手造的曲奇，還分享當時送禮物給母親時的片段。深居簡出的吳婉芳，57歲的她外表仍然年輕，跟兒子合照看起來猶如兩姊弟。

淡出娛樂圈後，吳婉芳每次在公開場合出現，其凍齡美貌一直是大眾談論的話題。多年來凍齡有術，一直能保持最好的狀態。今年母親節，胡智同分享了一條片段，他親手製作愛心曲奇送給母親。吳婉芳近況曝光，可見她風采依然，外表年輕，臉上似沒有歲月的痕跡。

已經是57歲的吳婉芳，留有一把長長秀髮，皮膚保持緊緻有彈性，臉上沒有皺紋。胡智同向她送上曲奇，她立即拿來品嚐，最初一臉懷疑似是質疑兒子的廚藝，吃了一口之後更表現開心如少女。

看過這條片段的網民都不禁讚嘆吳婉芳保養得宜，直言她是「豪門闊太保養天花板」。以往，吳婉芳曾透露保養心得，原來天生麗質的她，保養方法很隨性，主要是飲食清淡、多喝水，間中會看中醫調理身體，心情方面也很重要，她盡量保持心境平和。不過她最注重皮膚護理，特別著重潔面。同時不想用過多護膚品，阻礙肌膚吸收，所以只會使用簡單精華素，一星期敷兩至三次面膜。

2017年丈夫離世大受打擊，三子女一直陪伴母親走過傷痛。大仔胡智略（Caspar）前年跟霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）結婚，當時新抱也大讚吳婉芳「奶奶似家姐」，相信大家都認同這並非阿諛奉承的說話。







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