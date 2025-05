康城影展2025名單｜舒淇《狂野時代》入選競賽，日片《Renoir》同步入圍，周潤發《英雄本色》重映！

加入最愛專欄 收藏文章

國際影壇盛事第78屆康城影展(Cannes Film Festival),由5月13日起至5月24日舉行。今年亞洲電影數量不多,香港電影《風林火山》終於公開神秘面紗,成為午夜播放單元;至於由舒淇、易烊千璽主演的電影《狂野時代》亦告入圍。而每年都會有經典作品供觀眾重溫,由周潤發主演的《英雄本色》今年也有機會播出,讓海外觀眾欣賞。

今年入選競賽的亞洲電影並不算多,其中一套《雷諾阿》( Renoir)入選競賽長片單元。這套電影由日本導演早川千繪自編自導,故事內容為日本經濟泡沫1987年的夏日,主角面臨家庭、死亡與成長探索的課題,剛成少女已經要面對不同的考驗,這個夏天變得很迷惘。

而內地電影《狂野時代》同樣入圍,由畢贛執導,易烊千璽、舒淇主演。畢贛在2018年憑《地球最後的夜晚》入圍第71屆康城影展「一種關注」單元。這套戲是發生於2068年的未來故事,地球已淪為廢墟,餘下唯一的生命體與半人半機的仿生人,而服裝、造型則以中式配合未來機械人的元素。

此外,今年影展中,有份成為影展推介的華語電影,包括有《鏢人》,由吳京 、謝霆鋒、李連杰、于適主演、成龍、張子楓 、梁家輝主演的《捕風追影》,以及劉德華、謝霆鋒主演的《怒火蔓延》。

製作多年仍未上映的《風林火山》成為今年影展午夜播放單元,麥浚龍亦會前往當地會見世界各地電影人。同時亦成為午夜播放單元另一套亞洲區電影,則有日本作品《The Exit 8》,改編自日本人追捧的同名獨立遊戲,故事講述由二宮和也飾演的男主角,嘗試逃離無盡的日本地鐵站的故事。

第78屆康城影展主競賽單元作品名單:

《望向太陽》( Sound of Falling)

《137號案件 》(Dossier 137)

《接近終點 》(Sirat)

《最小的女兒》( La Petite Dernière)

《愛丁頓》( Eddington)

《雷諾阿》( Renoir)

《新浪潮 》(Nouvelle Vague)

《去死吧,我的愛》( Die My Love)

《密探 》(The Secret Agent)

《腓尼基計劃 》(The Phoenician》

《共和之鷹》( The Eagles of the Republic)

《阿爾法》( Alpha)

《普通事故》( A Simple Accident)

《外面 》(Fuori)

《朝聖 》(Romería)

《時光留聲》( The History of Sound)

《情感價值》( Sentimental Value)

《母親和孩子》( Woman and Child )

《狂野時代》( Resurrection)

《年輕母親之家》( The Young Mother’s Home)

《主謀》( The Mastermind)







