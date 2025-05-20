Lady Gaga新加坡巡演吸引容祖兒、李嘉欣「朝聖」 梁詠琪獲觀眾熱情「服侍」感窩心

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美國樂壇天后Lady Gaga近日在新加坡舉行四場演唱會，吸引不少香港藝人前往當地「朝聖」，欣賞天后演出的藝人同樣星光熠熠，包括梁詠琪、任達華、李心潔等人，李嘉欣還在個人社交平台貼出照片巧遇容祖兒。

本月18日Lady Gaga的巡迴演唱會《The Mayhem Ball》，於新加坡國家體育館展開序幕，相隔13年後再於這個地方開騷，由舞台設設、服裝至歌曲上，她都花盡心思，唱《Vanish Into You》時，更感動流淚，感謝多年來歌迷支持。在第二場，她興奮得主動落台跟歌迷握手兼合照，相當親民。

這次在新加坡演出，是Lady Gaga亞洲巡唱的唯一一站，所以吸引了不少香港及台灣歌手、藝人去睇騷，部分藝人甚至有「Premium Guest」的證件，在特別區域內欣賞Lady Gaga演出。睇騷藝人包括有：任達華、蕭亞軒、陳喬恩、梁詠琪、李心潔、李嘉欣、容祖兒等。

梁詠琪跟李心潔同行，二人在觀眾席上自拍合照，梁詠琪在社交平台分享照片時，還笑謂，「自拍照後面多了很多little monster一齊，太可愛了！非常欣賞LadyGaga的爆發力和實力，近距離的觀感很震撼，看到她的每一塊肌肉、細胞、靈魂都在表演，讓我們沒有一刻不是動起來的。雖然內場超級熱，但一直感受到周圍的大家給我們悄悄的送風，也謝謝那位慷慨送我扇子的女生，還有在我大汗淋漓中買雪條俾我的人。」

容祖兒完成澳門的個人演唱會後，立即飛到新加坡，更巧遇李嘉欣。二人合照後，李嘉欣主動貼出照片。此外，余香凝和妹妹余潔滢也悉心打扮有如小野貓捧場，相當盡興。







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