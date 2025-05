衛蘭受Mariah Carey邀請擔任巡演深圳站暖場嘉賓，受偶像啟發立志成為歌手

加入最愛專欄 收藏文章

香港歌手衛蘭( Janice )近年多在內地發展,早前與容祖兒、陳小春、古巨基、薛凱琪等人參與《聲生不息》節目,提高知名度。她更成為歌唱天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)巡迴演唱會深圳站的暖場嘉賓,獲得偶像邀請演出,令衛蘭開心到見到對方時擁抱兼合照。

正在進行個人世界巡迴演唱會《Out Of Frame》的衛蘭,早前被國際級歌手Mariah Carey邀請擔任巡迴演唱會深圳站的暖場嘉賓,令衛蘭開心不已。她演出後在社交平台分享喜悅,更貼出二人合照。

於個人社交帳戶上,衛蘭寫道,「Tonight was so surreal. What an honor to share the same stage with MIMI as her opening act. I’m so glad I got to hug her and tell her how she was the biggest inspiration in my life ! I love you so much @mariahcarey Thank you God for making this happen!(今晚真是太不真實了。能夠與 MIMI 同台擔任開場表演,我感到非常榮幸。我很高興能擁抱她並告訴她,她是我生命中最大的靈感啟發!我非常愛你@mariahcarey 感謝上帝讓這一切發生!)」

於葉文輝(啤梨)在新城廣播 《卡拉 O!Babe 》節目內,衛蘭分享這次寶貴演出經歷,她表示獲邀請時,感到十分震撼。節目內,她還立即唱出 Mariah Carey 的歌《 Vision Of Love 》:「呢首歌係Mariah Carey 嘅第一首歌,我12歲嘅時候聽到 ,覺得佢唱得非常好聽,然後就愛上咗佢 。」原來因為這樣,年少的衛蘭,還立志入行做歌手,並封Mariah Carey為偶像。







