Netflix5月片單推薦：《忘了我記得》秦漢、謝盈萱父女情深 《未知的首爾》朴寶英雙胞胎身份調轉、思考人生

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5月，Netflix劇集話題離不開由金惠子和孫錫久主演的《比天堂還美麗》，劇集這個星期迎來大結局，但不用擔心，承接這個劇集之勢，有秦漢和謝盈萱主演的《忘了我記得》。謝盈萱飾演中女，面對生活上遇到的挫敗，再迎來父親患上阿茲海默症的打擊，兩父女如何相處，珍惜當下時光。另外，還有朴寶英的 《未知的首爾》雙胞胎姊妹調轉身份，在生活中探索成長。

1.《忘了我記得》 5月23日上線

台灣的劇集，故事和拍攝手法，總不會令人失望。謝盈萱去年跟楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷主演的Netflix劇《影后》，大受歡迎。今年謝盈萱再有新作品，與秦漢主演《忘了我記得》，這劇還有霍建華客串演出。

《忘了我記得》講述中女程樂樂（謝盈萱 飾）身兼多職，既是便利店店員，同時也是演員，每日過著刻板平凡的生活，後來更陷入婚姻危機，當她在工作上遇到樽頸位，想大膽一試做演員，還得到父親（秦漢 飾）的鼓勵。建立事業外，重整個人生活問題。

這劇，父女之間的互動也太有趣，宣傳片內其中一幕，穿上婚紗的謝盈萱衝去急症室找父親，原來在結婚當天，秦漢卻玩失蹤踩單車遇意外送院，令女兒感無奈反白眼。不過，父親也是女兒的精神支柱，當她人生遇到沮喪事時，全賴父親溫暖的鼓勵。可是父親年紀漸長、身體衰退，仍然關心著女兒，當得知秦漢患上阿茲海默症時，父女間如何相處珍惜彼此相處的日子。

2.《未知的首爾》5月24日上線：

由朴寶英主演的《未知的首爾》，被看好成為今年有機會爆紅的人生劇集，故事充滿溫度的成長旅程。朴寶英一人分飾四角，她一人演雙胞胎姊劉未知和劉未來，二人分隔兩地居住，一個住在首爾，一個於鄉下生活。

妹妹劉未知是短跑選手，擁熱情性格，遇到意外要結束運動員生涯；家姐劉未來較內歛，於大公司工作做社畜，但職場生活大受壓力。兩姊妹決定交換人生生活，彼此在不同環境下生活成長，當中尋找生活意義。

3.《魔鬼的計謀：第2季》 已上線：

刺激益智實境秀《魔鬼的計謀》第一季播出時大受歡迎兼掀起追劇潮，參加的藝人和知名人士玩家要接受一連串智謀、邏輯與心理拼搏的考驗，最後贏家可捧走高額獎金。第二集的參賽者名單已公布，卡士強勁，目前公佈的參賽者包含：Super Junior圭賢、《換乘戀愛2》的鄭泫揆、藝人CHUU、及《雨傘學院》的Justin Min、韓國知名主播姜智榮與韓國圍棋高手李世石等人。

第二季預告片段內，可以見到遊戲難度升級，當中出現一個超強的參賽者，來自韓國圍棋9段棋士。生涯戰績拿過14次世界冠軍、18次國際賽冠軍，有不敗少年之稱。而在預告中，他也展現強大的判斷能力。

電影 ：

5月1日 《角頭：大橋頭》

5月2日 《名偵探柯南：紺青之拳》、 《名偵探柯南：零的執行人》、 《名偵探柯南：貝克街的亡靈》 、《名偵探柯南：天空的劫難船》、 《名偵探柯南：水平線上的陰謀》、 《名偵探柯南：往天國的倒數計時》

5月9日 《母愛食堂》

5月11日 《Backlash:2025》

5月16日 《名偵探柯南：紺碧之棺》、 《名偵探柯南：戰慄的樂譜》、 《名偵探柯南：純黑的惡夢》、 《名偵探柯南：第11位前鋒》、 《名偵探柯南：沉默的15分鐘》、 《名偵探柯南：漆黑的追跡者》

5月17日 《日落日昇》

5月23日 《恐懼大街：舞會王后》

影集 ：

5月1日 《他們的春夏秋冬》、 《航海王：Dressrosa》、 《青之驅魔師》第5季 、《地縛少年花子君》第2季 、《中年大叔轉生反派千金》、 《治癒魔法的錯誤使用法》 、《秒殺外掛太強了，異世界的傢伙們根本就不是對手》、 《打扮的戀愛是有理由的》

5月6日 《青春之春》、 《魔鬼的計謀》第2季

5月7日 《NASCAR：全速狂飆》第2季

5月8日 《永恆之愛》、 《宙斯之血》第3季

5月12日 《你的味道》

5月13日 《我的歪腦筋》

5月15日 《愛x死x機器人》第4輯、 《佐佐木與文鳥小嗶》

5月16日 《吞金》

5月21日 《暗通款曲：深夜試愛實驗》

5月22日 《妖惑心計》、 《為民服務的她》

5月23日 《忘了我記得》、 《青春無密語》第8季

5月24日 《未知的首爾》

5月25日 《這公司有我喜歡的人》、 《天久鷹央的推理病歷表》

5月28日 《F1 Academy：全女子賽車學院》







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