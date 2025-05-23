林峯演唱會無懼畏高，用升降斗上半空萬人大合照 陳慧琳、周秀娜任表演嘉賓助興

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林峯舉行一連七場個人演唱會【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025】，昨晚（22日）正式開鑼，相隔九年後再踏紅館，林峯以全身形象示人，染了一頭金髮，台上大量花火效果襯托，同時為拉近與「山頂區」的觀眾，更動用升降斗來個空中大合照，氣勢十足，表演嘉賓就有陳慧琳和周秀娜，帶動現場氣氛。

林峯為了這個演唱會，一個多月前已緊密排練，老闆古天樂開騷前更親自到紅館探班，二人跟工作人員實測演出時的煙火效果，古天樂觀賞後都稱精彩。在這次演唱會林峯刻意改變形象，換上全新金髮，令人眼前一亮。開場時，林峯穿上Lady Gaga都鍾情的國際級名師Robert Wun（雲惟駿）設計的戰衣出場，先以《愛在記憶中找你》打頭陣，立即掀動全場大合唱，緊接與舞蹈員跳唱《Not Done With You》、《CHOK》，他脫下大褸露背上陣。一邊唱出《Broken》時，他還一邊大曬腰力跳椅子舞，而播出《Let’s Get Wet》前奏時，林峯還脫下外套變背心Look，展示一雙肌肉手臂。

開騷前，林峯預告會跟觀眾拉近距離，唱《Baby Lady》時，他登上升降斗向「山頂嘅朋友」唱歌，於半空中的林峯表示：「我畏高，我盡力㗎喇。」之後他在另一邊升降台唱《One More Time》及《幼稚完》時，他亦把握機會，用攝影機鳥瞰全場觀眾及自拍留念。

演唱會當然星光熠熠，周秀娜擔任七場演唱會特別嘉賓，跟林峯一齊跳辣身舞，而陳慧琳則擔任首晚演唱會嘉賓，二人合唱《馴獸師之王》掀起高潮，陳慧琳爆料笑謂：多年前曾邀請林峯擔任演唱會嘉賓，可是遇上打風，對方被迫甩底，今次她立即約定林峯為自己7月的紅館個唱再任嘉賓補數。另外，林峯好友佘詩曼預先錄影片段，於演出時播出，觀眾見到她的片段都立即尖叫。

最後，林峯演唱會也有溫情的一面，在Medley部分，他唱了多首經典作品：《心呼吸》、《如果時間來到》、《反話》等歌曲，舞台上屏幕更回顧他入行25年來的經典作品畫面，由劇集《真情》中飾演侍應，到2024年在電影《九龍城寨之圍城》的陳洛軍，還利用AI科技串連他演過的角色，見證著他由小人物蛻變成大將陳洛軍，歌迷在場一同重溫他的成長之路，也十分感動。

首場歌單：

1.愛在記憶中找你

2.Not Done with you

3.CHOK

4.Vampire

5.Once Again

6.一刀切

7.愛不疚

8.愛在三千的宇宙

9.Baby Lady

10.幼稚未完

11.ONE MORE TIME

12.幼稚完

13.Come 2 Me

14.Hello

15.無傷大雅

16.唱情歌的人

17.（嘉賓陳慧琳合唱）馴獸師之王

18.（嘉賓陳慧琳）隨身聽

19.我又戀愛了

20.Medley: 心呼吸、同林、如果時間來到、忘記傷害、直到你不找我、換過方式愛你、夏雪、旁觀者悲、反話、記得忘記

21.怕悶的人請舉手

22.Broken

23.ApocaLips

24.Let’s Get Wet（周秀娜舞蹈演繹）

25.Dance Medley:熱能放送、Heart Attack、Nice







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