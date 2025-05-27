鍾嘉欣返港擔任林峯演唱會嘉賓，「常在心」感觸落淚 經典熒幕情侶17年後再合體

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林峯一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》，連日來都邀請了圈中多位好友上台，擔任每晚的特別表演嘉賓。昨晚（26日）一場便勾起了大家不少集體回憶，鍾嘉欣（Linda）特別回港演出，令無綫劇集《溏心風暴》和《家好月園》的經典熒幕情侶再度合體，令全場氣氛高漲。

林峯跟鍾嘉欣分別在《溏心風暴》飾演「常在心」與「程亮」，以及在《家好月圓》的「于素秋」與「管家仔」，兩套劇角色均深入民心，成為經典的熒幕情侶，劇集後二人已經少有合體工作。今次林峯演唱會，特別邀請了老友鍾嘉欣回港擔任演唱會嘉賓。日前，鍾嘉欣率先在個人社交平台透露行蹤，搭飛機回港，當時已經有粉絲猜測她會於林峯演唱會現身演出。

鍾嘉欣為今次再度合作表示興奮：「好期待啊！我十幾年冇見阿峯喇！好似同一個同學去重聚。」久別重逢一刻來到，正式演出時，鍾嘉欣升上舞台見到林峯開心不已，兩人立即擁抱。

林峯和鍾嘉欣合唱《馴獸師之王》，台下觀眾尖叫聲四起，鍾嘉欣感動得落淚，林峯如劇中角色，為好拍檔抹眼淚。鍾嘉欣同時回憶也湧現，她感觸地叫林峯做「管家仔」，她說：「我哋十幾年冇見喇！多謝你，多謝你帶畀觀眾咁多美好回憶。」林峯亦被拍檔感動至眼濕濕。之後，兩人拖手合唱《溏心風暴》片尾曲《心領》，現場屏幕還播出他們當年的珍貴畫面，與現場觀眾一起集體回憶。







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