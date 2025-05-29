《哈利波特》HBO電視劇公布主要演員，妙麗膚色引爭議，榮恩獲讚變靚仔

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《哈利波特》（Harry Potter）HBO新劇公開了選角名單，剛公佈了三位主角，由蘇格蘭男星Dominic McLaughlin飾演哈利波特、英國男星Alastair Stout飾演榮恩及英國女星Arabella Stanton飾演妙麗。三位演員從逾3萬多位世界各地的9至11歲兒童中挑選出來。當中，妙麗一角的爭議聲最大。

早前，HBO有關方面已經公佈了魔法學校霍格華茲校長及老師的選角名單，其中，演出《教宗選戰》的John Lithgow 飾演霍格華兹校長鄧不利多、《神經神話神預言》中的Janet McTeer 飾演麥教授。

近日再公佈故事內三位主要角色的名單，部份人也曾有演出經驗。飾演第一男主角角色哈利波特的有曾經演出劇集《Grow》的蘇格蘭男星Dominic McLaughlin；而紅髮老友榮恩，就有新演員英國男星Alastair Stout；至於聰明又美麗的妙麗，則由曾演出音樂劇《Matilda: The Musical》的英國女星Arabella Stanton飾演。

在電影版中，觀眾看慣了丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）和愛瑪沃森（Emma Watson），今次公佈了新一代演員演出《哈利波特》劇集，兩位男演員角色大眾也接受，其中飾演榮恩一角，還被讚靚仔。唯獨是Arabella Stanton飾演妙麗角色，卻因為膚色問題引來不少反對聲音。

近年，歐洲演藝圈吹起「政治正確」風，鼓吹不論膚色，沒有種族歧視，所以電影和劇集也有不少其他膚色演員演出。今次《哈利波特》劇集，石內卜老師一角亦同樣由白人轉黑人，由英國男星Paapa Essiedu 取代已故的英國男星阿倫歷文 （Alan Rickman）；加上Arabella Stanton飾演妙麗，同樣是種族轉換，與原著小說以及電影版有出入，所以引起政治正確的爭議。







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