6月Netflix片單：魷魚遊戲最終章、蘇志燮新劇《無赦之仇》；Disney+重溫《職業特工》系列電影

時光飛逝,轉眼便來到6月,Netflix和Disney+等串流平台,一早已經準備了最新一輪片單。Netflix有全球矚目的《魷魚遊戲》來到最終章、還有大隻Oppa蘇志燮回歸拍劇《無赦之仇》。Disney+承接湯告魯斯(Tom Cruise)飾演的電影《職業特工隊:死亡清單》上映,於串流平台提供《職業特工隊》系列電影重溫。

Netflix:

1.《魷魚遊戲3》6月27日上架:



《魷魚遊戲3》由上集埋藏的伏線,今次將會完全大公開。早前發放宣傳片段,仍然見到第二季內主要的玩家,主角成奇勳(李政宰 飾)的出場,竟然躺在黑色棺材之中,其他主要的倖存玩家及演員:李炳憲、任時完、曹柔理、朴珪瑛和魏嘏雋等同樣在片段內出現,玩家們均露出一副誠惶誠恐的樣子。而今次注入新的生活元素,其中一個遊戲要眾玩家以時下最流行的扭蛋玩意,由顏色球決定命運。

2.《無赦之仇》6月6日上架:



全新暗黑動作影集《無赦之仇》,改編自 NAVER 人氣網絡漫畫《廣場》,蘇志燮相隔3年後再回歸拍劇,今次會有多場打鬥場面讓他大展身手。故事講述主角基准為了跟黑幫脫離開係,不惜自斷小腿筋。怎料退出江湖11年後,因弟弟基錫離奇死亡,迫使他出手展開復仇,與黑幫再度糾纏。新仇舊恨使基准瞓身力拼,劇情緊張而且有大量動作打鬥場面。

3.《FUBAR 2》6月12日上架:

由阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)、莫妮卡芭芭蘿(Monica Barbaro)合演間諜父女的動作喜劇《FUBAR》,第2季會在6月上架。故事講述資深中情局特工路克布倫納,原本打算退休,但在原定的最後一次任務中,拯救了自己的特工女兒後,路克又繼續從事老本行,今次他要面對的全新勁敵是自己的前度女友。前度女友要摧毀世界,也想摧毀路克的人生。

Disney+

1.《搖滾詩人:未知的傳奇》

Disney+ 在6月有萬人迷甜茶入型入格主演的《搖滾詩人:未知的傳奇》,自彈自唱演繹美國樂壇不朽傳奇歌手卜戴倫年輕時成名經歷及多首名曲。1961年,少年卜戴倫 (添麥菲查洛美 飾) 帶著結他和才華來到紐約,在迅速崛起的過程中與音樂偶像建立微妙關係,最終以一場開創性且充滿爭議的表演震撼全球。

2.《職業特工隊》系列:





由湯告魯斯(Tom Cruise)主演的電影《職業特工隊:死亡清單》正在上映中,Disney+提供《職業特工隊》系列電影重溫。最經典第一集電影,湯告魯斯飾演的特務伊頓亨特,被誣陷須為他的團隊遇害負上責任。他避過政府的殺手,闖入美國中央情報局裡最無堅不摧的金庫,抓住子彈列車的車頂,亨特就像一個燃燒的導火繩索領先一步,逐步接近並發現令人震驚的事實。

Netflix 6月片單:



6 月 1 日

《台北之戀》

《恰吉:第二季》

《監獄公主

《為了與你相遇》



6 月 3 日

《神探沙拉:暗影任務》



6 月 4 日

《從球場到商場:俠客歐尼爾的品牌經營路

《男校女神:第三季》



6 月 5 日

《母女姐妹花:第三季》

《輪家也瘋狂:第二季》

《LEGO® DREAMZzz》

《富家神偷》(2025)瑞典青少年犯罪影集



6 月 6 日

《無赦之仇》

《活下來的我們》

《關鍵救贖》

《絕境末路》

《黃金 SixTONES》

《柏靈頓:熊熊去秘魯》



6 月 7 日

《不可能的任務:致命清算》



6 月 8 日

《WWE SmackDown》



6 月 10 日

《全面失控:德州音樂節悲劇》



6 月 11 日

《富太太的貧煩生活》

《空運古柯鹼:高空三萬呎走私奇案》

《失落泰坦:鐵達尼觀光潛水器遇難揭秘》

《我倆的時代》



6 月 12 日

《FUBAR:第二季》



6 月 13 日

《欲罷不能:西班牙篇》

《約堡雙王:第三季》

《工作細胞》



6 月 15 日

《菜鳥警察大叔:第 1-6 季》

《慕留人:火影新世代》



6 月 17 日

《搖滾兄弟私生活:第二季》

《全面失控:惡搞市長》



6 月 18 日

《環球饗宴:菲爾來吃飯》

《美國甜心:達拉斯牛仔啦啦隊》

《尤蘭特的洛城星生活 Yolanthe》



6 月 19 日

《暗浪水岸》



6 月 20 日

《Kpop 獵魔女團》

《Olypo:極限爭鋒

《半糖關係:第二季》



6 月 22 日

《玩命關頭8》



6 月 25 日

《最後通牒:酷兒的愛:第二季》



6 月 27 日

《魷魚遊戲:第三季》



Disney+片單:



6月1日

《職業特工隊》Mission: Impossible

《職業特工隊2》Mission: Impossible II

《職業特工隊3》Mission: Impossible III

《職業特工隊:鬼影約章》Mission: Impossible – Ghost Protocol

《職業特工隊:叛逆帝國》Mission: Impossible – Rogue Nation

《職業特工隊:叛逆之謎》Mission: Impossible – Fallout (電影)



6月4日

《搖滾詩人:未知的傳奇》A Complete Unknown



6月6日

《飛哥與發仔》第5季 第1-10集 Phineas and Ferb Season 5 EP1-10

《終極戰士:時空獵襲者》Predator: Killer of Killers



6月8日

《與大衛艾登堡遨遊深海》Ocean with David Attenborough

6月10日

《播客女王》Call Her Alex

6月13日

《岡塚敦子:老爸心態》Atsuko Okatsuka: Father

《我們的電影》Our Movie

6月16日

《隱秘的動物英雄》Underdogs

6月17日

《首航宇宙:莎莉》Sally

6月18日

《臥底神探特倫特》第3季 Will Trent Season 3

6月20日

《《魔雪奇緣》百老匯音樂劇》Frozen: The Hit Broadway Musical

6月25日

《尋蹤者》第2季 第14-20集 Tracker Season 2 EP14-20

《鋼鐵心》Ironheart (Marvel Television)

6月26日

《大熊餐廳》第4季 The Bear Season 4





HBO Max精選電影片單:

6月1日

《山之巔》

6 月 7 日

《人道》

6 月 14

《Dirty Angels 》

6 月 21 日

《粗獷派建築師》

6 月 28 日

《諾斯費拉圖》







