黃子華宣布再與鄭秀文合作拍喜劇電影，11年前曾飾演離婚夫妻 熱心公益為惜食堂再拍短片籌募營運基金

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黃子華2023年主演的電影《毒舌大狀》，有逾1.15億元票房，成為吸金電影，當時更成為香港華語電影票房第2位，還在第42屆香港電影金像獎奪得最佳電影。近日有傳將會開拍《毒舌大狀2》，後來遭電影公司否認。不過，原來黃子華又有新搞作，該電影導演吳煒倫將會跟黃子華再度聯手合作，並會跟鄭秀文拍攝喜劇電影。而黃子華即使再忙，也再次協助惜食堂慈善機構拍攝宣傳短片，呼籲更多有心人協助，為香港100多萬窮人解決捱餓困境。

當年《毒舌大狀》大收旺場，近日有消息指導演吳煒倫將會開拍《毒舌大狀2》，不過電影公司在社交平台發文否認此事，並表明安樂電影與吳煒倫目前未有計劃開拍續集。原來雙方為新戲再度合作，昨日（2日）安樂電影公司宣布吳煒倫導演將再與黃子華合作，新戲請來影后鄭秀文擔任女主角，並說明會是喜劇。

吳煒倫、黃子華以及鄭秀文在個人的社交平台亦有轉發帖文，吳煒倫透露更多，疑是戲中的對白：「歡哥：數？講邊條數呀？數簿條數定你八字條數呀？」V姐：「天下男人皆可殺，梗係你死好過我死。盛世王道vs末日霸道，敬請期待。」網民猜測黃子華與鄭秀文分別飾演「歡哥」與「V姐」。

黃子華跟鄭秀文片緣其實不算多，二人於2014年曾經在電影《失戀急讓》合作，戲中黃子華飾演鄭秀文前夫，而這套戲由張家輝和鄭秀文主演。之後，黃子華曾經在鄭秀文的演唱會上獻唱一曲。

另外，就算再忙黃子華也會花時間再為惜食堂拍攝宣傳短片，他於2013年開始，為惜食堂出錢出力，支持惜食堂不同階段的發展，自資拍攝短片：2013年的《黃子華想你知道》、2015年拍《黃子華行樓梯》及於2017年拍《黃子華彈樓梯》。相隔8年，今次黃子華再次拍攝名為《黃子華大茶飯》短片，為即將啟用的「惜食堂賽馬會食品製作中心」籌募營運經費。







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