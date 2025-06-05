日本廣告界最受歡迎夫妻檔：木村拓哉與工藤靜香只排第10！堺雅人稱冠，與太太吸金力逾500萬

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不少藝人結婚後跟另一半拍廣告，酬勞會較高。在日本藝能界，吸金力最強的，並非日劇天王木村拓哉和太太工藤靜香，反而是拍《半澤直樹》廣為香港人認識的堺雅人。在日本一間廣告代理公司早前作一個調查，堺雅人跟太太菅野美穗最受廣告商歡迎、最想跟二人合作，反而木村夫婦卻只排第10位。

近日，有日本廣告公司進行一項調查有關廣告商最想合作的明星夫妻檔，冠軍是早年在香港播映的《半澤直樹》主角堺雅人，他與太太菅野美穗成為吸金力最強夫妻。據日本傳媒報道指，夫妻合體的廣告酬勞約9,500萬日圓（約518萬港元）。排第二名則是歌神桑田佳祐和太太原由子，二人合體拍攝廣告酬勞約9,000萬日圓（491萬港元），最驚訝的是，日劇天王木村拓哉與歌手太太工藤靜香三甲不入。

堺雅人和菅野美穗能成為廣告界最愛，全因二人建立的藝人形象極好，零負面新聞，而且堺雅人是出名的愛妻號。他們在2012年拍電影《大奥～永遠～右衛門佐・綱吉篇》時認識，堺雅人對菅野美穗一見鍾情，在電影宣傳活動上，堺雅人出盡力讚菅野美穗：「菅野小姐像一顆很大的樹，我的角色則是纏繞著大樹的藤蔓，我想表達的是，她如同花朵般散發著危險氣息，同時還充滿甘甜香氣。她的實力根本超乎我的想像，感覺是非常了不起的演員！」

不久後他們拍拖，2013年避開全日本的傳媒耳目，秘密閃婚。二人婚後育有一仔一女，性格文靜的堺雅人放假多數在家看書和照顧孩子，菅野美穗接受訪問時表示，丈夫甚少出街，通常跟子女去玩才會踏出家門。相反，木村拓哉於2000年跟工藤靜香奉子成婚，至今接近銀婚紀念仍然恩愛，不時拍拖放狗，但一直以來木村的婚姻，被不少粉絲反對，不能「愛屋及烏」，合體後的吸引力反而大減。







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