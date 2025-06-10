肖戰《藏海傳》總流量破15億，鄭裕玲盛讚 孫錫久《血謎拼圖》成2025全球Disney+ 最高觀看韓劇

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近期在Disney+播映的兩套劇集，有口皆碑，分別有內地藝人肖戰與張婧儀主演的古裝劇《藏海傳》，以及由孫錫久和金多美主演的韓國懸疑推理韓劇《血謎拼圖》。當中，《藏海傳》總流量衝破15億，而《血謎拼圖》更衝上2025全球Disney+ 最高觀看次數韓劇。

在Disney+播出的內地劇集《藏海傳》，由肖戰和張婧儀合作，這套劇已於日前播出大結局，聲勢驚人總流量衝破15億。過去肖戰演出另一劇集《慶餘年》飾演「言冰雲」一角，表現卻被批評，面無表情被取笑「面癱」，不過今次演技大躍進，大讚有脫胎換骨之感。

《藏海傳》故事講述大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間慘遭滅門，身負血海深仇的他在十年後改名換姓藏海（肖戰 飾），潛心研習堪輿營造技藝和縱橫之術，最終返回朝野，尋找真相、手刃仇人。在復仇路上，不時有人性的考驗中掙扎，仍堅守正義。劇內他身陷險局仍能絕處逢生，甚至反攻敵人，有各種高超技能破局的精彩場面。一直是肖戰粉絲的鄭裕玲大讚《藏海傳》有別於一般復仇劇，劇集佈局精密緊湊，充滿意想不到的轉折，場面製作亦非常認真，一追看就停不了。而藏海劇內的5大生存法則，觀眾相當投入鑽研，更打算使用於現今職場來傍身。

另外，「大叔男神」孫錫久有不少作品，他跟金多美主演的懸疑推理韓劇《血謎拼圖》，同樣已在Disney+播出了大結局，這劇被讚賞為「今年最精彩的驚悚劇」，更衝上2025全球Disney+ 最高觀看次數韓劇。

劇中有不少血色謎局，而且有多個亮點，使觀眾容易投入局中。劇集成功掀起全城競猜真兇的話題，每集都會出現一個嫌疑犯，《血謎拼圖》以9塊拼圖率先製造懸疑感，再以此牽引出9宗懷疑是連環殺人犯所犯的命案，但當中又有死者曾是前一宗命案的殺人犯，成功以9塊拼圖營造出9個謎團。

黃金配角陣容也是這劇集的賣點之一，幾位神級配角串連著整個劇集的連環殺人案的關鍵，導演尹鍾彬在訪問坦言動用20年的人脈親自打電話邀請演員客串，才能造就前所未有的黃金陣容：池珍熙是當年負責查探首宗連環殺人命案的警察局局長、李星民是連環殺人命案的受害者之一、朴圭瑛則是拼圖的發起人，還有黃晸珉、朴星雄、李熙俊等影帝級人馬助陣。

而劇集的查案呈現手法也備受讚賞，當金多美於重組犯罪現場時，畫面會以全黑呈現，不論人物的行為、物件的擺放等等，都會依照著金多美的幻想移動，讓觀眾仿如走進金多美的思考世界一樣，一同追查真正兇手，同步參與查案，令此劇更加引人入勝。







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