6月新戲速遞：古天樂《私家偵探》追查婚外情疑案、內地《大風殺》港產片味濃厚、韓國戲《那些年的我們》改編九把刀作品

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又到一星期的新片速遞，這個星期天氣不穩定，戶外活動無奈暫停。入戲院看電影是最適合不過的娛樂節目。今個星期的電影充滿戲劇性，而且電影感濃厚，以下介紹電影已經上映，隨時可以在戲院觀看，總會有一套適合自己。

1.《私家偵探》

由古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳、張兆輝、黃 詩棋、培永、蔡祥宇，更有關德輝友情客串的電影《私家偵探》，這個星期上映。故事錯綜複雜、緊張刺激，帶領觀眾踏上一場抽絲剝繭的查案之旅。一場離奇的婚外情疑案，竟意外牽扯出駭人的連環兇殺。這不僅是一部燒腦懸疑犯罪電影，更深入剖析人性與情感的交鋒。古天樂與周秀娜飾演的夫妻角色在忠誠與背叛、信任與懷疑之間拉鋸，情感與心理對峙層層遞進。憑著電影觸碰婚姻的脆弱與真實，為觀眾帶來多重思考與衝擊。

古天樂飾演深藏秘密的私家偵探，四處追查線索，而且有個使命：「我係私家偵探，我嘅工作就係發掘秘密。」古天樂試圖查明妻子周秀娜的婚外情，卻在追尋真相的過程中，捲入一場殺機四伏的謀殺案件。案中有案，層層推進。

2.《大風殺》

內地新導演張琪執導，白客、辛柏青和郎月婷主演電影《大風殺》講述禁槍政策實施前一年，藏匿巨額寶箱的悍匪頭目趙北山（辛柏青飾）逃獄，與一眾匪徒武裝，佔領小鎮「忙崖」，尋找藏於此地的寶箱。

白客飾演的警察夏然，與兩位同事保衛家園，三個士兵以一支手槍，將四十四個悍匪就地正法。這套電影早前在北京國際電影節主競賽單元獲最佳編劇和男配角獎。而且不少看過這套電影的人，也覺得電影充滿港產片味道，香港電影人陳茂賢導演、陳奕迅等人也拍片大讚電影拍攝風格。

3.《那些年的我們》

韓國電影《那些年的我們》，主要演員有韓星鄭振永、金多賢，這套電影改編自台灣作家九把刀的半自傳小說、以及曾是賣座電影《那些年，我們一起追的女孩》。男主角「鎮佑」由鄭振永飾演，為原版柯震東所飾演的「柯景騰」。而女主角則落在首度拍電影、TWICE成員金多賢，她飾演女主角「善雅」，原版則是陳妍希所飾演的經典角色「沈佳宜」。

鄭振永是原版電影的鐵粉，之前已經看過原版五次，拍攝前再看過一次，笑言是命中注定要參演。故事背景在中學校園，18歲的鎮佑學校的「麻煩」學生，常在課堂上惹事，才被老師安排坐在模範生班長善雅前面，善雅被老師指示下成為他的「監視者」。兩人生互相厭惡到開始互相欣賞，他們的距離漸漸拉近，充滿浪漫的校園初戀。

4.《罪人們》

由米高·B·佐敦（Michael Bakari Jordan）、希莉·施丹菲（Hailee Steinfeld）、邁爾斯·卡頓（Miles Caton）和積·歐康納（Jack O'Connell）等人主演的《罪人們》，以1930年代美國為背景，由米高·B·佐敦一人分飾兩角的惡名昭彰雙胞胎兄弟，經歷第一次世界大戰及芝加哥黑幫鬥爭後，挾著巨額不義之財回到密西西比州老家，準備大展拳腳的故事。

兩兄弟打算開酒吧搵食，開張前舉行試業派對，故事發生在這一日之間，一班樂手輪流表演，賓客們狂歡暢飲，突然有吸血鬼偽裝成流浪賣藝者現身，懇求入店內演出，兩兄弟斷然拒絕，雙方隔著酒吧展開一場血腥攻防戰，通宵達旦對恃直到天亮。







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