59歲郭富城承認再做爸爸 會否打破「四大天王」外父命？方力申宣布「造人」成功

加入最愛專欄 收藏文章

父親節果然很快樂！在剛過去的星期日，藝人郭富城以及方力申同樣宣布太太懷孕的喜訊。明年「登六」的郭富城，出席宣傳活動承認再做爸爸。大家都推測他會否打破「四大天王」外父命，太太方媛為他添丁，不過郭富城口密不透露。而方力申2月宣布結婚，同時公布勤力「造人」成功。

59歲的郭富城，跟太太方媛現時育有兩女，7歲Chantelle（郭詠希／大寶）和6歲細女Charlotte（郭詠萱／二寶），日前公開一張一家四口舉行「3」字手勢合照，外間猜測方媛再度懷孕，郭富將迎來「三寶」。昨日父親節郭富城出席電影《無名指》宣傳活動。大方承認喜訊。

記者多番追問，郭富城也難掩喜悅：「我都再做爹哋，好開心，呢個係天賜嘅禮物，我鍾意熱鬧，多個小朋友我係好願意。」他跟黎明、張學友和劉德華分別育有女兒，被外間形容外父命，今次可會添男丁，郭富城沒多透露：「睇上天安排，我乜都接受。」

方媛和郭富城雖然年紀上有一段距離，但婚後二人相當恩愛，時常一家出動放閃，4月時二人結婚8周年紀念日，郭富城在社交平台公開讚美太太，「親愛的老婆，時光為証，愛如初見。結婚八周年快樂。」方媛同樣回覆他，「亲爱的老公～八年不是把爱过成习惯，而是把习惯过成新的心动～结婚八周年快乐！」

同樣有喜訊的方力申，在今年2月宣布與太太葉萱的婚訊，而在社交平台貼出在美國Santa照片，照片上畫了兩個火柴人公仔；今次再度用上這張照片，公仔之間更加了一個小火柴人，寫道：「我將要做爸爸了，祝大家父親節快樂。It's a wonderfong life！我爸爸今年80歲，我祝爸爸身體健康，龍精虎猛。」方力申同樣並沒有公告BB性別，早前出席活動時曾表示，葉萱想生女兒，而他想生兒子。







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇