濱崎步香港演唱會歌單：婚紗獻唱感動全場，回憶眼泛淚光，敢愛敢恨曾展開「父女戀」

日本樂壇天后濱崎步近日在香港亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 ~I am ayu》,相隔17年再來香港開騷,絕不令歌迷失望,全晚出動百變造型,當中最耀眼有金光閃閃的希臘雅典娜女神的造型,拿著權仗威風十足。穿起婚紗獻唱時,似乎勾起以往的愛情,連自己也感動得眼泛淚光,同時亦打動現場觀眾。演唱會完show後,濱崎步急不及待到銅鑼灣火鍋店慶功。

出道28年今時今日已經成為日本樂壇天后的46歲歌星濱崎步,再度於香港舉行演唱會,吸引世界各地歌迷前來欣賞,來一個集體回憶的晚上。演唱會以四面台設計,共唱了21首歌。她一出場已經用英語跟觀眾互動:「我非常想念你們」,現場觀眾反應熱烈和應。

兩個半小時的演唱會上,21首獻唱歌曲,跟之前於日本東京的演唱會歌單有些微改動。今次在香港部分,仍然獻唱不少令歌迷回味的金曲,她先後唱出《INSPIRE》、《Duty》及《Microphone》等多首大熱歌曲。不過唱到《Voyage》時,一身白色婚紗造型,未知是否勾起以往愛情的回憶,感觸唱到眼泛淚光。

濱崎步情路跟事業一樣十分精彩,敢愛敢做又敢認,大部分時候也樂意公開她的戀情。她的第一任男友長瀨智也,愛得火熱時,二人同樣紋了天使翼的圖案,兩個併成一對「比翼隻飛」,2001年她在記者會當眾曬婚戒,坦言是長瀨智也送贈。去到世界各地,遇見到樣貌跟男友相似的男子,她會刻意停留跟對方說話。可惜,拍拖7年後分手,分手亦是朋友,戀人變家人。

戀愛大過天的她, 2011年宣布跟MV 《Virgin Road》中的外國演員 Manuel Schwarz 結婚,不過一年後自行公告離婚,有日本傳媒報導她和丈夫曾互毆,傳聞指二人在洛杉磯警局談判離婚。回復單身後不久,她又跟演出團隊內的男舞蹈員熱戀,不過對方未跟妻離婚,於是天后決定離開地方,她又再次失戀。

故事仍繼續的,濱崎步跟著與美國醫生展開姊弟戀,二人相差10歲。她主動公開戀情,後來亦坦白宣布分手。而她推出半自傳《M 我珍愛的人》紀錄出道點滴,首次公開和唱片公司 Avex 社長松浦勝人的一段舊情,坦言對方是「讓我不惜自我破滅,深愛過的一個人」。她當年 17 歲去到東京發展,在夜店邂逅松浦勝人並愛上他,男方離婚後,她主動向對方告白,從此相戀更發展至同居階段,可惜「父女戀」被公司反對,雙方只能發展地下情。在濱崎步的手提電話通訊錄,松浦勝人也只能設為「M」。最後戀情只能維持4年,她撞破男友偷食後無奈分手。 現時,她育有一子一女,卻一直沒有公開子女生父的身分。

濱崎步香港演唱會歌單:

01. INSPIRE

02. Duty

03. Microphone

04. Endless sorrow

05. Free & Easy

06. M

07. fated

08. End roll

09. Moments

10. About You

11. Because of You

12. GAME

13. JEWEL

14. Voyage

15. HEAVEN

16. Mirrorcle World

17. Startin'

18. talkin' 2 myself

Encore

19. mimosa

20. Who...

21. MY ALL







