鄭中基發聲明否認每月支付$8000贍養費，昨與父親鄭東漢現身法庭 余思敏離場時拒回應

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53歲鄭中基於本年初傳出與余思敏離婚，隨即於4月現身灣仔家事法庭出席閉門聆訊，至昨天（17日）就「解決子女安排見面」方案再到法庭。鄭中基與父親鄭東漢同時到達法庭，二人離開時，鄭中基接受傳媒訪問，表明已向法官申請，並得到批准就著贍養費為每月每人8000元等不實傳聞作出回應及澄清。今日，他向大眾發表聲明否認傳聞。

鄭中基2011年跟余思敏再婚，婚後育有一子一女，間中會一起出席公開場合，表現恩愛。自去年8月，鄭中基與經理人何慶湘合作上發生問題，發聲明指對方工作及道德操守有問題而終止合作。

原本要舉行演唱會、又已經籌備電影《阿龍》上映計劃的鄭中基，後來表示因顧及個人情緒及健康，完成台灣演唱會後便暫停演藝工作去美國戒酒。戒酒後專心工作，回港後曾經在自己主理的YouTube頻道內出現，員工們開心地迎接他歸隊。可是，2月爆出離婚傳聞，及後在4月現身家事法庭。

隨後，很多有關鄭中基的家事消息，其中一樣是指他給子女的贍養費為每月每人8000元。昨日鄭中基再現身家事法庭，表示得到法官批准澄清傳聞，但其他情況並沒透露。今日發出的聲明如下：

鄭中基先生聲明

親愛的傳媒朋友們，感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實報道出現（包括所謂「港幣8000元贍養費」等與事實嚴重不符），嚴重影響我、孩子們及家人，在此想跟大家說一句：對的，我們正在辦理離婚手續。

願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進人了司法程序，不便對此事再作出任何回應。

此聲明內容已獲余思敏小姐同意及接受。

再次感謝大家的關心與理解。

鄭中基

2025年6月18日

另外，父親鄭東漢一直陪伴鄭中基在側，接受傳媒訪問時，承認事情受到影響才出現法庭。兩父子離開後約15分鐘，余思敏在律師陪同下離開大樓，期間她並沒有回應傳媒訪問。婚前曾經是有線娛樂新聞台主播的她，離婚消息傳出後，曾有指她計劃復出。







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