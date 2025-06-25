亞洲電影大獎宣傳片：盧鎮業+岡田將生夥拍青年演員 發掘香港特色街道追尋電影夢想

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本屆亞洲電影大獎全新宣傳短片，找來亞洲區以及香港年輕藝人擔任青年大使，包括《年少日記》香港演員盧鎮業（小野）、《Drive My Car》日本演員岡田將生（OKADA Masaki）、《出貓特攻隊》泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）、《關於我和鬼變成家人的那件事》台灣演員林柏宏，短片以香港為舞台，從彌敦道、洗衣店、電話亭、商場到天台，穿梭城市角落，以充滿電影感的味道透視香港。同時透過獨白、動作與情感，刻劃年輕表演者在追夢路上的迷惘與掙扎。

短片內，幾位演員穿梭城市角落，透過獨白、動作與情感，刻劃年輕表演者在追夢路上的迷惘與掙扎，以及那份仍然向前走的勇氣。影片以「遇見彼此、遇見自己、遇見電影」為主題，呈現亞洲電影新世代演員多重面貌與內在探索。短短兩日拍攝，四位演員更透過鏡頭內外的交流遇見彼此，也再次遇見自己，他們以菲林相機記錄旅程，互為對方拍照之餘，又在片場留下鬼馬合照，為這次合作添上真摯回憶。

這次拍攝在三月中第 18 屆亞洲電影大獎期間進行，由陳美年與李宗信聯手執導，以詩意鏡頭捕捉四位演員光芒。李導演表示：「岡田遇見時間的流逝與回歸，Aokbab 遇見人生轉折的勇氣，柏宏遇見內心深處的真實，小野遇見創作路上的堅持；而我，則遇見了四個有趣的靈魂。」

演員們也有不少難忘的回憶，林柏宏提到：「那間藏身在大廈裡的小咖啡廳，港式又安靜，我覺得很浪漫。」其中一幕，他更於鏡頭前痛哭，毫不保留地釋放情緒。再者，他還覺得大家齊心協力地完成很有團隊的感覺，也很有成就感。

負責短片開場與結尾獨白的岡田將生，一字一句讓他重拾演藝初心，他表示：「通過這次拍攝，我重新認識了自己。感覺像是回顧了從過去走到現在的歷程。」片中獨白源於現場即興對談，岡田分享初入行被導演責罵的經歷，那種難過得想哭的狀態，反而令他確定要繼續做演員，岡田亦感謝今次拍攝的香港團隊：「雖然時間短暫，但能和大家交流讓我深感仍有無限可能。正因如此，拍攝結束時甚至有些依依不捨。」

茱蒂蒙以一身高踭鞋打保齡的畫面，展現她沉著而有毅力的演員個性，亦成為拍攝期間其中一幕難忘的場景。對於以「遇見電影」的主題，她深感共鳴：「這就像透過銀幕上的故事，與另一個靈魂相遇。」

最後，盧鎮業在最後一幕於尖沙咀大廈拍攝時，對四位演員「相遇」的畫面印象尤其深刻：「我和其他幾位青年大使未曾合作，我覺得要有這種跨地域的碰面和合作，其實並不容易實現。」短片的信息令他有同感，他指電影路上有時在當下未必意識到某一步的重要，但往後回望，才會發現它牽動了無數可能。







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