英國抗癌皇室：凱特王妃被爆抗癌之路艱辛 查理斯三世與Netflix合作拍紀錄片

英國皇室近年有不少成員都慘被癌症纏擾,英王查理斯三世(King Charles III)早前患癌,治療期間曾出現副作用,於3月曾一度暫停公共職務。而凱特王妃(Kate Middleton)去年罹癌,成功打敗病魔,雖然已再次於公眾活動上展露歡顏,但據英國知情人士透露,現時已踏上康復之路的王妃,原來在過去一年半的抗癌路上極度艱難,形容為:「She’s been to hell and back(地獄走一趟)。」

凱特王妃去年患癌,經過9個月化療後,近日不時履行王室公務,於6月中曾跟丈夫威廉王子及三位子女出席一年一度慶祝英王壽辰的皇家閱兵,可以見到她精神奕奕,笑容依舊燦爛。

不過,上周凱特王妃臨時缺席皇家賽馬會(Royal Ascot),引發外界關注。肯辛頓宮表示,王妃正在健康與公務之間尋找平衡。而英國傳媒報道,她的抗癌之路仍在繼續進行中,還透露動手術前,身體狀況其實非常不樂觀,甚至過去一年半的情況,形容她有如「地獄走一趟」。

報道甚至指出凱特王妃曾多次秘密前往倫敦皇家馬斯登醫院(The Royal Marsden Hospital)接受治療,並在胸口皮下植入一個半永久的小型導管裝置,方便醫療團隊長期注射化療藥物,可想而之她身心極之疲累。據該名知情人士透露,凱特王妃清楚自己的狀況,所以未必所有公開場合也會出現,部分工作改為參與幕後事務。作為英格蘭草地網球與槌球俱樂部皇家贊助人,據知凱特王妃將會在6月30日出席溫布頓網球錦標賽;於7月8日將參與迎接法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)訪英的官方活動,預計會參加會面儀式,但未知會否出席國宴。

另外,同樣曾受癌病纏擾的英王查理斯三世(King Charles III),接受治療時曾出現暫時性副作用。在3月曾再度入院,幸好平安回歸公務及出席活動亮相。上周還宣布與Netflix合作,拍攝以他冠名的慈善團體「The King's Trust」為主題的紀錄片。拍攝預計於7月開始,作品將會在2026年秋天正式上架。







