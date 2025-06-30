畢彼特《F1電影》參考1990車壇新星嚴重車禍 斥資3億美元開拍 上周美國開畫票房大收3.9億美元

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由現年61歲的畢彼特（Brad Pitt）主演的新戲《F1電影》（F1：The Movie），上周起陸續於世界各地上畫，大受好評。電影在美國開畫時，票房已經贏了同期上映的另一套外語片《人工殺姫2.0》。畢彼特心情大靚，在英國首映禮後臨時決定去日本做電影宣傳。他在戲中飾演的賽車界新星，卻因為一次嚴重意外而要暫別車壇。這套勵志電影，原來是參考1990年的一場F1賽車意外，一位車壇新星無奈退出的故事。

《F1電影》的男主角畢彼特，馬不停蹄前往多個地方出席首映禮。上星期歐洲巡迴宣傳，於倫敦一站，跟《吸血迷情》的老拍檔湯告魯斯（Tom Cruise）相隔31年再次碰頭，為全球影迷帶來驚喜！他近日飛往日本與影迷見面，還穿上當地傳統服飾亮相。他還去了品嘗當地美食，更去遊戲機中心玩賽車遊戲。

不少已入場的觀眾都大讚，節奏明快，而且可以看到型佬畢彼特不減當年風采的演出，有美國傳媒報道，《F1電影》在美國首個周末，票房估計有4,000萬至5,000萬美元（約3.12億至3.9億港元），成績超越同日開畫的《人工殺姬2.0》（M3GAN 2.0）。

畢彼特在戲中飾演的角色，年輕時是一位車壇新星，原本全世界觸目，前途無限，卻因在一次嚴重意外受傷，要暫別車壇，遺憾從未在F1比賽上得過冠軍，不過他並沒有放棄，康復後儘管身體不再適合F1的比賽，但他仍然堅持到世界各地參加其他級別的賽事。這套勵志故事劇情，原來是參考1990年賽車壇新星Martin Donnelly的經歷，拍攝期間畢彼特跟Martin Donnelly見了面，還感謝對方在拍攝期間給予意見，從而得到啟發來進行拍攝。

畢彼特在戲中駕駛Camel贊助的Lotus車隊，有車迷看過電影後，聯想起當年發生過的一場一級方程式賽事意外很相似。當時只有26歲的英國車手Martin Donnelly，剛成為Lotus 旗下的F1車隊成員，他出戰西班牙大獎賽（Spanish Grand Prix）時，於排位賽練習期間遇上嚴重意外，以時速225公里撞向防護牆。車身斷成兩截，而Martin Donnelly則飛彈到10米以外。

當時的報道透露Martin Donnelly於意外後，曾失去意識11分鐘，傷勢嚴重，全身多處骨折，雙腿嚴重受傷，還出現腦震盪，以及肺部受損等問題。經過長時間的治療後康復，可惜身體再不適宜比賽，他無奈宣布提早退役。







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