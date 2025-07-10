《不一樣的家人》中的人生領悟：少爺占珍惜與兒子相處時間，練美娟擴闊家人的定義

加入最愛專欄 收藏文章

由少爺占（甄子康）、練美娟和女團COLLAR成員李芯駖主持的ViuTV節目《不一樣的家人》，三人訪問了十個沒有血緣關係的家庭，他們並非有真正的血緣關係，但卻在長時間相處下建立感情。三位主持早前接受本網訪問，表示在整個拍攝過程中，對「家人」二字有重新的定義。

48歲的商台DJ少爺占，訪問多個「家庭」，當中對一對夫妻做寄宿家長的故事很難忘，受訪夫妻育有子女，而且亦是一間學校的寄宿家庭，除了照顧自己的親生骨肉之外，同時也要照顧接近200個學生，少爺占說：「咁啱佢哋嘅仔女處於青春期，而冇血緣嘅學生又係同一時期，對住200幾個青春期少年，所以時間分配真係好緊要，要充滿愛心，先可以做到。」

少爺占身同感受，拍攝完節目後，令他不斷反思，自己跟家人的相處時間是否足夠。經常在節目搞笑的他，也突然正經地說：「你可以有好多藉口抽唔到時間陪屋企人，同時你都可以搵到好多原因去陪伴。」他覺得要學懂珍惜，與家人仍然能一起相見一起生活的美好日子。

少爺占與太太育有一子（名字：甄和天），眼見兒子日漸長大，很快便會有自己的人生，所以工作再忙也堅持捱眼瞓爭取更多「親子時間」：「佢大咗就約同學去食早餐，叫你『走開啦老嘢』，所以我會珍惜多啲時間陪伴，有時叫佢陪我跑步，我亦都會盡量接送返學、放學，可以難得兩個人喺車上有一啲深情對話。」少爺占笑言有次接放學，泊車在學校門外被抄牌，兒子突然豪氣地話由他支付罰款，令他既感動又覺得畫面有趣。

練美娟和李芯駖同時在工作上打拼，風華正茂卻未有機會結婚擁有自己家庭，練美娟說：「如果而家有機會生小朋友、有自己屋企當然唔抗拒，但冇嘅話又唔會太追求嘅。雪卵係Plan B，我做晒資料搜集，台灣係最平。」李芯駖也有同感，感情事不能強求，但也不能輕言說拒絕，怕「開口中」帶來不幸。

不過，二人拍攝這個節目，感覺到「家人」的親密關係，卻有另一番見解，練美娟對於一集講述家傭與一個家庭的關係最感興趣：「令我重新思考家人嘅定義，我們唔好限制有血緣先係家人，我覺得只要一直陪伴喺身邊同埋畀能量嘅就係（家人），就算我養嘅小狗，都會係我家人。我係好容易投入一段關係，但唔係男女關係濫交嗰種，我係好快同人熟絡，有時第一次見就可以好多嘢傾，好容易一見如故， 只要願意開放自己，去跟人哋相處，就會咁。」

而入行前曾經是跳舞導師的李芯駖，對其中一集講師徒關係最深刻，她回想以往求學時代，老師對自己的成長佔很重要的位置：「我回想起自己有好多價值觀、對事情嘅睇法，甚至係性格，都係當時老師教我嘅。同埋我諗番以前教小朋友跳舞時發生嘅趣事。其實老師係我哋經常錯過嘅一種好親近嘅關係，係唔會經常聯絡、但嗰一刻其實好似像你家人嘅關係。」她將會推出新歌，找來以前曾教導的學生在新歌MV中演出，感覺大家的關係變得更親密，甚至成為工作上的夥伴。







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇