雪妮今日出殯，唐佳遺願夫妻合葬，狄龍緬懷情比金堅

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資深藝人雪妮（原名李超純）與丈夫唐佳（原名黃唐）早前二人相隔約兩星期分別離世，其家人昨日為二人於世界殯儀館設靈、今日出殯，靈柩隨即移奉火葬場火化。不少圈中藝人到靈堂悼念，狄龍稱前輩有義氣兼長情，而香港動作特技演員公會會長錢嘉樂代表家屬發言，表示兩位前輩希望喪禮低調進行，並稱二人舉殯屬唐佳遺願。

雪妮（原名李超純）本月3日因胰臟癌在醫院與世長辭，享年78歲，其丈夫著名武術指導唐佳，在太太離世前約兩星期不幸墮樓離世。家人昨日（14日）為他們於世界殯儀館設靈，喪禮採用非宗教儀式（維新教）進行。今日（15日）早上十時大殮， 靈柩隨即移奉火葬場火化。

雪妮與唐佳在圈內是長輩級，兼且人緣甚佳，昨晚不少藝人前來悼念，包括有汪明荃、羅家英、狄龍與兒子譚俊彥、黃日華、錢嘉樂、湯盈盈、黃宗澤等親臨弔唁。同時大批藝人送上花牌致哀，包括姜大衛與李琳琳、爾冬陞、劉青雲夫婦、張柏芝、古天樂、佘詩曼、羅子溢與楊茜堯等。

當年二人結婚時，擔任伴娘的馮寶寶、徒弟姜大衛等人今日則到達殯儀館，前來送別好友最後一程。喪禮約於11時許完成，兒子捧著二人的遺照離開。

香港動作特技演員公會大部分成員也有到場悼念兼幫手，會長錢嘉樂代表家屬接受傳媒訪問，表示二人家屬貫徹低調作風，大部分的喪禮資訊也不會透露，他說：「大家好尊重佢哋屋企人決定，佳哥同雪妮姐好低調，兩個一齊搞（喪禮）係佳哥主意，佢遺願係想一齊。」而他表示相信他們將會合葬。

圈中不少藝人懷念跟雪妮、唐佳之相處，狄龍以後輩身分出席，他大讚唐佳重情義：「我覺得呢個係上天恩賜、畀佢哋嘅安排，愛如山水有清音，情如江河萬古流，佢（唐佳）有愛、有義氣，我哋祝福佢哋情比金堅，佢照顧各位都係無微不至。」

汪明荃以及羅家英除了在電影和拍劇時分別跟唐佳和雪妮有合作機會，羅家英難忘自己在6歲時，已認識對方：「當時我見佢同劉家良師父都有喺戲行幫手，佳哥好長情，以前八和師父誕，每年要好多龍虎武師幫手，但個個去晒拍戲，我哋搵佢幫手，佳哥一聲號令叫大家休息就嚟幫手，佢對八和好長情，個人好有德行，佢哋夫妻恩愛，希望一齊回歸天國，祝早登天國。」汪明荃在旁亦表示跟雪妮合作拍《野蠻奶奶》，二人已約有兩年沒見面，並不知道對方患病。







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