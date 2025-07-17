香港小姐2025｜前香港藝術體操隊代表陳詠詩大熱，「翻版張曦雯」莫凡靠高度突圍、庄靜璟迫爆上圍迎戰

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一年一度《香港小姐競選》，即將在8月31日進行決賽，無綫安排14位候選佳麗首次正式見傳媒，而首條宣傳片亦已經播出。今屆的佳麗不乏身材「有料」之輩，而且學歷高，當中更有博士生。

14位候選佳麗繼早前改造形象後，近日首次見傳媒，今年的佳麗年齡由20至27歲，而且學歷高，更有博士生。暫時較出眾的佳麗有李尹嫣、莫凡、朱文慧、陳詠詩和袁文靜。於倫敦音樂本科畢業的李尹嫣，被揭私生活精彩，男性緣特別旺，而且愛染髮。

至於莫凡被指是「翻版張曦雯」，她高人一等，身高1米78是眾佳麗中最高挑的一位，現時體重有57kg的她，正積極減磅中：「仲要減肥，希望到後期可以更瘦更靚，等出鏡時畀觀眾睇到我哋進步。」

參選佳麗：莫凡

同樣身材高挑，有1米74的「翻版炎明熹」袁文靜，她跟莫凡一樣想多學習講廣東話，袁文靜就靠睇《愛．回家之開心速遞》苦練。相比「高人一等」的佳麗，前香港藝術體操隊代表陳詠詩，高度較輸蝕只有1米60，不過她在哥倫比亞大學修讀碩士，文武雙全，而且她對自己充滿自信，由於樣子甜美，成為今年的大熱之選。

大熱參選佳麗： 陳詠詩

同樣今年有4位海外佳麗，包括蔡華英、曾閱遙、文雅儀與何詠多，蔡華英年幼時曾演出《大長今》做童星，她對當時演出已經沒有印象。現時跟父親一起開跳舞學校，而何詠多是今屆最年輕佳麗，只有20歲，她在倫敦讀大學課程，趁暑假來港參選。

另外，無綫亦播出首條宣傳片，眾佳麗穿上黑色晚裝，更顯身材出眾，陳詩詠、文雅儀、庄靜璟、施宇琪和何詠多上圍特別出眾，當中庄靜璟狀態大勇，讓人有壓迫感。她於中央戲劇學院畢業，就算近日努力做運動減肥，但上圍仍能保持。







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