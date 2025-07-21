第4屆青龍系列大獎｜IU憑《苦盡柑來遇見你》奪視后，朱智勛憑《外傷重症中心》再度奪視帝

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韓國近日舉行《第4屆青龍系列大獎》，對多個串流平台播映的出色劇集、綜藝節目作出嘉許。由IU和朴寶劍主演的劇集《苦盡柑來遇見你》獲得不少獎項。IU成為最佳女主角喜極而泣，戲中飾演她母親的廉惠蘭同時獲得最佳女配角。而《外傷重症中心》的朱智勛再憑此劇成為視帝。

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《青龍系列大賞》專為串流平台上播出的韓國製作戲劇、綜藝節目而創辦，日前盛大舉行。IU和朱智勛成為最佳女主角及男主角。IU打敗朴恩斌、徐玄振等強勁對手得獎，當宣布她得獎一刻，一臉愕然，不可置信的表情。而拍檔朴寶劍則得到大會頒發人氣獎，在台下聽到自己的名字時，他開心得立即站起來，向著鏡頭飛吻。

IU台上發表感言時，一度感觸哽咽，她表示由接到劇本至現時一刻，覺得這個劇是自己人生中最引以為傲的作品：「能和《苦盡柑來遇見你》團隊一起共事真的非常榮幸，也真的非常開心。我覺得在自己的人生中，痛痛快快地玩了一次。也非常感謝你們把會說話又聰明的愛純這個角色交給我。最後想說，在這個老是叫我們『模糊地活著』的世界裏，所有比任何人都活得清晰鮮明的愛純們、還有在世界各地，堅定地種下自己夢想並努力耕耘的金明們，我想把我的敬意與感謝獻給你們，謝謝大家。」

早前，在《百想藝術大賞》，憑《外傷重症中心》奪下視帝的朱智勛，在《青龍系列大賞》繼續打低對手，奪得最佳男主角。他得獎時顯得十分淡定，還表示：「我們這部系列劇是從漫畫原作改編而成的，改編成影像絕對不是一件容易的事。為了讓漫畫原作變得更有真實感，我們團隊真的付出了很多努力。」

《苦盡柑來遇見你》中飾演IU母親的廉惠蘭，憑此劇奪得最佳女配角獎，她同樣在《百想藝術大賞》中獲女配獎項。她表示因這劇得到很多：「在人生中，我好像從來沒有得到這麼多的應援與讚美，雖然有些過於厚愛，但同時也是莫大的榮耀。非常感謝創作出這樣一部一生中可能只會遇見一次的珍貴作品的編劇、導演，還有無數的工作人員們，以及一起合作的演員們，因為有你們，我才能更好地發光發亮。雖然在劇中演了光禮，但現實中我的性格較像金明。所以我也想借這個機會對我的父母說聲對不起，也謝謝你們，我愛你們。謝謝大家。」

李光洙則憑《惡緣》獲得最佳男配角獎，他感謝劇中一班演員，從大家身上學到很多，他還說：「今天早上朴海秀跟我說，他夢見我做了植髮手術後感染過世的夢，當時我還罵他一頓。後來查了一下發現那竟然是好預兆的夢。」

另外，新人男、女演員獎，則由秋英宇《外傷重症中心》、金敏荷《我死的一週前》奪得，秋英宇感恩這劇使大家留意自己的演出。而金敏荷感謝自己人生中遇過不少的事情，可以令她能演活角色。

得獎名單：

年度大獎：《苦盡柑來遇見你》

最佳戲劇：《外傷重症中心》

最佳綜藝節目：《黑白大廚：料理階級大戰》

最佳男主角：朱智勛《外傷重症中心》

最佳女主角：IU《苦盡柑來遇見你》

最佳男配角：李光洙《惡緣》

最佳女配角：廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》

最佳男新人：秋英宇《外傷重症中心》

最佳女新人：金敏荷《我死的一週前》

最佳女子綜藝人：李秀智《SNL Korea 6》

最佳男子綜藝人：旗安84《奇案84的奇趣民宿》

最佳綜藝女新人：Mimi《旗安CEO》

最佳綜藝男新人：文尚勳《主觀餐廳》

善良影響力獎：池睿恩《奇案84的奇趣民宿》

人氣明星獎：朴寶劍、李惠利、李浚赫、IU

OST人氣獎：崔然竣《凌晨兩點的灰姑娘》







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